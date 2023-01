Ciolacu, îndemn la uniune: Eu chiar vă iubesc. Să lăsăm deoparte ce ne desparte. Să intrăm în Schengen

Șeful PSD le-a transmis românilor un mesaj de la Iași, cerând unitate pentru atingerea obiectivelor comune, printre care aderarea la spațiul Schengen, așa cum am aderat la NATO și Uniunea Europeană.

„Eu chiar vă iubesc, mai ales într-o zi atât de aleasă”, le-a transmis șeful PSD românilor.

Șeful social-democraților a arătat că „în urmă cu 164 de ani, românii au scris primul paragraf al istoriei statului național, unitar român. O istorie marcată de multe momente dificile, de-a lungul căreia, de fiecare dată am demonstrat că doar uniți putem trece orice obstacole, că doar împreună putem crea un viitor mai bun. Acum 164 de ani, aproprierea culturală și economică puternică între cele două principate a condus la unitate. Atunci, în 1859, unitate nu a însemnat doar ca poporul să fie uni, unitatea a fost și între conducători. Personalități puternice, cu viziuni proprii și viziiuni diferite, au reușit să se unească pentru un scop comun: unirea Moldovei cu Țara Românească”.

Șeful PSD a mai arătat că „unitatea a făcut diferența, unitatea a adus progresul. Când am fost uniți, toți, popor și conducători, am făcut Mica Unire. Când am fost uniți am făcut România Mare. Când am fost numiți, am scăpat de dictatură. Toți, împreună, uniți am reușit să ne găsim aliați de nădejde pentru a apăra securitatea țării, odată cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană”.

„Unitatea este soluția! Tot uniți să intrăm în spațiul Schengen! Să dezvoltăm econommic toate regiunile țării, împreună, urmărind aceleași obiective. Tot uniți să continuăm ceea ce am făcut în ultimul an, la propriu, nu pe hârtie. Unirea tuturor regiunilor țării prin autostrăzi, pentru că, cu aceleași obiective putem continua să atragem mai multe fonduri europene. Tot împreună putem crește economia românească. Vă îndemn, așadar, să lăsăm deoparte tot ce ne desparte și uniți să ne urmărim cu perseverență obiectivele comune, creșterea economică și creșterea nivelului de trai al românilor”, a mai transmis Marcel Ciolacu.