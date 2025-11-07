Captură impresionantă la Vama Calafat: 131 arme de foc calibru 9 mm, descoperite într-un TIR care venea din Turcia

Inspectorii vamali, ajutați de un câine specializat în detecție, au descoperit într-un TIR venit din Turcia arme de foc și alte produse de contrabandă, în valoare de peste un milion de lei.

Vineri, 7 noiembrie, inspectorii vamali din cadrul Serviciului Echipe Mobile Calafat - Direcția Regională Vamală Craiova au descoperit o cantitate importantă de bunuri de contrabandă în urma unui control efectuat la punctul de trecere a frontierei Calafat.

Vehiculul verificat, un automarfar care circula sub sigiliu vamal pe ruta Turcia–Germania, transporta, conform documentelor de însoțire, profile de aluminiu. În timpul controlului, câinele specializat al echipei canine a semnalat prezența unor materiale suspecte în interiorul compartimentului de marfă, potrivit unui comunicat al Direcției Regionale Vamale Craiova.

La deschiderea încărcăturii, autoritățile au descoperit 131 de arme de foc de calibru 9 mm, 610 kilograme de tutun și 8.490 de țigarete inscripționate cu timbru fiscal al Turciei.

Întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de autoritatea vamală și predată instituțiilor competente pentru continuarea cercetărilor.

Conform estimărilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat pentru mărfurile accizabile se ridică la 1.177.848 lei, reprezentând taxe vamale, accize și TVA.