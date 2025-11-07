search
Cum se lăudau afaceriștii din rețeaua Bogos cu influența lor, inclusiv la generali de la Baza Kogălniceanu: „Mergem să mâncăm o friptură”

Noi stenograme au fost făcute publice în dosarul de corupție care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a plătit 1,5 milioane de euro să ajungă în audiență la premierul Ilie Bolojan.

Fănel Bogos a fost arestat preventiv FOTO Arhivă
Fănel Bogos a fost arestat preventiv FOTO Arhivă

Fănel Bogos, omul de afaceri care ar fi pus la cale o rețea de influență pentru demiterea directorului DSVSA Vaslui, a fost arestat joi seară. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat - Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein - au fost puşi sub control judiciar.

Potrivit stenogramelor existente la dosar, acești afaceriști se lăudau că aveau influență, inclusiv la generali de trei stele de la baza Mihail Kogălniceanu.

Unul dintre acuzați, Aniței Mihail îi prezintă lui Bogos posibilitatea de a accede la unele persoane importante cu putere de decizie pentru ca agentul economic să-și extindă afacerea.

"Dar vin și eu alături de tine. Am să mă ocup eu de recondiționat toate fermele. Da, iau și eu acolo o bucățică mică, da, am să mă ocup să-ți fac o gamă de preparate de se învârte după soare. Ok, o să mă duc la Mioveni, la Ford, la Craiova, vorbesc cu consumatorii mari. O să mă duc la NATO, la Constanța, o să vii pe la București și mergem să mâncăm o friptură, chit că suntem la telefon cu domnul general de trei stele Mazilu. Da, și el face material Armatei Române. Nu este mult, dar mănâncă și ăla vreo 200 tone pe lună, da", scrie în stenograme, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3.

Aniței se lăuda astfel că ar avea influență asupra multor personaje extrem de importante din țară, inclusiv la procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și la Baza Kogălniceanu. Promisiunile lui, însă, nu s-au concretizat.

Acesta voia să îl convingă pe Fănel Bogos că îl va ajuta să schimbe conducerea DSV Vaslui, cu care omul de afaceri avea conflict de un an de zile. În schimbul acestui ajutor, voia sprijin pentru o afacere din domeniu medicamentelor. Astfel, susține că s-ar fi întâlnit cu mai multe persoane, că totul se rezolvă foarte rapid, ba chiar îi spune afaceristului din Vaslui să ceară înapoi banii pe care i-ar fi dat, respectiv sute de mii de euro, pentru a ajunge inclusiv la vârful Guvernului, așa cum se spune în acest caz.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi seara, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Patronul Vanbet SRL este anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. Surse judiciare susțin că afaceristul a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru a contacta politicieni, foști membri SIE și SRI, dar și foști magistrați, toți promițându-i sprijin pentru înlăturarea directorului instituției.

