Black Friday 2025: Cele mai avantajoase oferte la perii, plăci și ondulatoare de păr de la Rowenta sau Esteto cu reduceri de până la 66%

Publicat:

Black Friday 2025 aduce, probabil, cele mai bune reduceri la aparatele de styling pentru păr: perii rotative, ondulatoare și plăci de îndreptat. Vrei să arăți impecabil ca la salon, fără să cheltui o avere sau cu o investiție care se amortizează rapid? Acum ai ocazia perfectă să alegi device-uri profesionale cu reduceri substanțiale — pentru volum, bucle perfecte sau păr drept și strălucitor.

Imagii cu coafuri și aparate de styling pentru păr de la Rowenta Colaj
Aparate de styling pentru păr la reducere de Black Friday 2025 și nu numai Colaj Rowenta

De ce aceste produse? Produsele de styling selectate sunt foarte căutate în această perioadă, atât de femei, cât și de bărbați, fiind ideale atât pentru uz personal, cât și ca dar de sărbători – de Moș Nicolae sau Crăciun. Ele îmbină utilitatea cu efectul vizual: părul arată îngrijit și strălucitor, mai ales în sezonul evenimentelor, când vrem să ne simțim și să arătăm cât mai bine.

În cadrul Ghidului cumpărătorului informat, am selectat cele mai avantajoase oferte de pe site-urile afiliate, pentru a economisi timpul cititorilor și a evita căutările printre mii de produse. Am analizat ofertele online Rowenta și Esteto și am ales aparatele de styling care beneficiază de cele mai mari reduceri la această gamă, inclusiv promoții speciale disponibile și în afara campaniei Black Friday 2025.

Astfel, pentru cumpărături online inspirate, poți profita de discount-uri de până la 66% și bonusuri suplimentare, precum reducerea de 10% pentru prima abonare la newsletterul Rowenta sau promoțiile exclusive din aplicație.

Toate produsele prezentate au linkuri afiliate care duc direct la pagina de produs, pentru a afla prețul și alte detalii, fără cost suplimentar pentru cumpărător.

Top cele mai mari reduceri Rowenta – perii rotative, plăci și ondulatoare

În această selecție vei găsi atât produsele Rowenta aflate în campania Black Friday 2025, care în acest an se desfășoară în perioada 3 - 28 noiembrie, cât și opțiuni bonus cu reduceri substanțiale. Descoperă mai jos cele mai mari reduceri la aparatele de styling pentru păr Rowenta.

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ROWENTA
image

Peria rotativă Rowenta Karl Lagerfeld Pro Stylist CF961LF0

Peria rotativă combină uscarea și stilizarea într-un singur aparat, oferind rezultate ca la salon în fiecare zi. Tehnologia Pro Dual Motion și generatorul de ioni asigură păr drept sau bucle strălucitoare, fără electrizare.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ROWENTA
image

Placă de îndreptat părul Rowenta ThermoGlide SF5120E0

Placa alunecă ușor datorită învelișului cu particule de titan și plăcilor flotante, oferind un păr neted, fără electrizare. Cele 5 trepte de temperatură și încălzirea rapidă în 30 de secunde fac stilizarea dreptă sau în bucle simplă și eficientă.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ROWENTA
image

Ondulator Rowenta Premium Care Precious Curls CF3460F0

Ondulatorul permite bucle perfecte, protejând părul datorită învelișului Cashmere Keratin cu ulei de argan. Cele 3 programe presetate și cele 8 trepte de temperatură, controlate prin ecran LCD și cronometru integrat, asigură rezultate precise și sigure pentru toate tipurile de păr.

Vezi prețul și alte detalii

Cele mai avantajoase oferte în afara Black Friday: prima perie care repară părul deteriorat

Chiar dacă Black Friday 2025 aduce reduceri spectaculoase, Rowenta continuă să surprindă și cu alte oferte atractive. În această selecție găsești, ca bonus, aparate de styling cu discount-uri semnificative, ideale pentru uz personal sau pentru cadouri de sărbători — inclusiv prima perie care repară părul deteriorat, o inovație perfectă pentru un păr vizibil mai sănătos.

CELE MAI MARI REDUCERI ÎN AFARA BLACK FRIDAY
image

Peria cu abur Rowenta Hair Therapist™ CF9920F0

Peria repară părul deteriorat și îl face vizibil mai sănătos de la prima utilizare. Tehnologia Thermal Care și aburul calibrat hidratează și netezește cuticula, oferind un păr mai moale, strălucitor și ușor de coafat.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI ÎN AFARA BLACK FRIDAY
image

Placa de păr Rowenta Ultimate Experience Inimitable SF8230F0

Placa îmbină plăcile flotante 3D și învelișul Ultra Glide pentru un păr neted sau bucle definite, fără efort. Pieptenele integrat și încălzirea rapidă fac stilizarea simplă și sigură acasă.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI ÎN AFARA BLACK FRIDAY
image

Aparat de coafat 9 în 1 Rowenta x Karl Lagerfeld Infinite Looks CF422LF0

Oferă opțiuni nelimitate de stilizare, de la bucle voluminoase la păr drept sau creponat, într-un singur dispozitiv compact. Învelișul ceramic reduce electrizarea, iar vârful rece și accesoriile multiple fac coafarea ușoară și sigură.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI ÎN AFARA BLACK FRIDAY
image

Peria rotativă Rowenta Brush Activ UB9530F0

Combină două perii rotative și concentratorul de aer pentru rezultate la calitate de salon direct acasă. Învelișul ceramic și generatorul de ioni oferă strălucire, iar rotirea bidirecțională și funcția de jet rece asigură confort maxim.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI ÎN AFARA BLACK FRIDAY
image

Peria rotativă Rowenta Brush Activ’ Volume & Shine 2 CF9530F0

Usucă și coafează părul simultan, oferind volum și strălucire datorită celor doi generatori de ioni. Două perii rotative și setările reglabile de viteză și temperatură permit coafuri rapide și rezultate profesionale acasă.

Vezi prețul și alte detalii

Top discount-uri Esteto – aparate versatile pentru toate tipurile de păr

Pe lângă reducerile Rowenta, am explorat și ofertele site-ului Esteto, unde, pentru perioada 31 octombrie – 9 noiembrie cât se derulează campania Black Friday 2025, am identificat aparate de styling pentru păr cu discount-uri atractive cuprinse între 18% și 30%. Această selecție include ondulatoare, plăci, perii și uscătoare versatile pentru coafat, potrivite pentru toate tipurile de păr, astfel încât să poți alege rapid aparatul potrivit pentru uz personal sau cadou, fără să pierzi timp printre zeci sau sute de opțiuni.

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ESTETO
image

Ondulator Gamma Piu Iron Rainbow Conic

Oferă bucle voluminoase și valuri definite, distribuind căldura uniform pentru un păr moale și strălucitor. Cablul rotativ și mânerul ergonomic fac coafarea ușoară și confortabilă, ideal atât pentru acasă, cât și pentru salon.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ESTETO
image

Ondulator triplu WAVES Gold

Creează valuri naturale și definite rapid, datorită învelișului ceramic și turmalinei care distribuie căldura uniform. Vârful rece și cablul rotativ asigură coafare confortabilă și fără electrizare.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ESTETO
image

Placă de păr cu abur Labor Pro Plum Vapor

Alunecă ușor prin păr, oferind netezime și strălucire chiar și pentru cel mai creț păr. Cristalele de turmalină și sistemul de control al temperaturii reduc electricitatea statică și protejează părul.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ESTETO
image

Set Labor Pro Ice Blue

Include o placă de păr cu înveliș de turmalină și perie Detangler, oferind coafare rapidă și fără încurcături. Plăcile compacte și cablul rotativ permit stilizare ușoară, iar ambalajul elegant îl face ideal pentru cadou.

Vezi prețul și alte detalii
CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY ESTETO
image

Uscător de păr 5 în 1 Global Fashion

Vine cu cinci accesorii interschimbabile, oferind libertatea de a crea coafuri variate, de la volum bogat la bucle definite sau păr drept. Ideal pentru stilizare rapidă și profesională acasă, fără efort suplimentar.

Vezi prețul și alte detalii

Ghid rapid: ce ar trebui să știi înainte să cumperi un aparat de styling

Înainte de a alege placa sau ondulatorul potrivit, este important să ții cont de tipul părului tău și de funcțiile aparatului:

Tipuri de plăci și beneficii:

  1. Ceramică – distribuie căldura uniform și protejează părul de deteriorare.
  2. Turmalină – reduce electrizarea și conferă strălucire naturală.
  3. Titan – ideală pentru părul gros, dificil de îndreptat sau coafat.

Funcții utile de căutat:

  • Reglajul temperaturii – permite adaptarea la diferite tipuri de păr, de la fin la foarte gros.
  • Încălzire rapidă – economisește timp și face stilizarea mai eficientă.
  • Închidere automată – oferă siguranță în cazul în care uiți aparatul pornit.
  • Plăci flotante – asigură alunecarea ușoară pe firul de păr, reducând riscul de deteriorare.

Alegând un aparat care combină tipul de înveliș potrivit cu funcțiile necesare, vei obține rezultate profesionale acasă, păstrând părul sănătos, strălucitor și ușor de coafat.

Profită de reducerile Black Friday și de ofertele speciale Rowenta și Esteto și transformă-ți rutina de styling într-un moment de răsfăț! Alege din perii rotative, plăci de îndreptat și ondulatoare cu discount-uri de până la 66%, perfecte pentru păr drept, bucle sau volum, fie pentru uz personal, fie ca și cadou de sărbători. Verifică toate produsele prin linkurile afiliate și bucură-te de un păr sănătos, strălucitor și ușor de coafat.

Beauty
