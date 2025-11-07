search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
Marele rival al lui Putin avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina

Publicat:

Fostul magnat al petrolului și critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei în Ucraina.

Mihail Hodorkovski FOTO EPA-EFE
Mihail Hodorkovski FOTO EPA-EFE

„Ar trebui să ne așteptăm ca un fel de Război Rece să dureze cel puțin zece ani”, a prezis săptămâna aceasta fostul magnat al petrolului, la un eveniment privat desfășurat la Bruxelles.

Potrivit omului de afaceri exilat, singurul factor de descurajare împotriva unei noi agresiuni rusești asupra Europei în această perioadă va fi credința președintelui Vladimir Putin că Occidentul reprezintă o amenințare militară credibilă.

În timpul Războiului Rece, care a durat aproape jumătate de secol, Uniunea Sovietică și Occidentul au lucrat pentru a se submina reciproc, fără a risca un conflict deschis în Europa și un posibil război nuclear. În prezent, oficialii europeni și ai NATO susțin că Rusia revitalizează politica de uzură, folosind tactici de război hibrid pentru a destabiliza Occidentul și a semăna diviziune.

Efectul sancțiunilor europene

Mihail Hodorkovski, care a petrecut zece ani în închisorile lui Putin și trăiește acum la Londra, a minimalizat eficiența sancțiunilor occidentale în influențarea Kremlinului, afirmând că acestea „creează o oarecare presiune asupra economiei rusești, dar nimic dramatic”.

El a fost la fel de sceptic și cu privire la campania îndelungată a Ucrainei cu drone împotriva rafinăriilor rusești de petrol, considerând că nu va paraliza mașinăria de război a Kremlinului.

„Chiar și cea mai puternică dronă, chiar și o rachetă Tomahawk, poate lovi în cel mai bun caz aproximativ două hectare”, a explicat Hodorkovski, fostul proprietar al gigantului petrolier Yukos și odată cel mai bogat om din Rusia, potrivit POLITICO.

„O unitate tipică din Siberia se întinde de obicei pe 1.500 de hectare. Pagubele produse sunt echivalente cu a călca pe cineva pe picior”, a spus el.

Controlul lui Putin a fost subminat la începutul invaziei

De fapt, a argumentat Hodorkovski, singurul moment în care controlul lui Putin asupra puterii ar fi putut fi realist subminat a fost în primii doi ani după ce a început invazia la scară largă — dacă Rusia ar fi suferit o înfrângere militară decisivă în Ucraina. Acest interval, a spus el, s-a închis acum.

Totuși, a adăugat cu un zâmbet amar, „avem o tradiție [în Rusia] ca dictatorii noștri să plece undeva între vârsta de 70 și 80 de ani.” Putin a împlinit 73 de ani în octombrie.

Luna trecută, autoritățile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodor­kovski, acuzându-l că conduce o „organizație teroristă” și că ar fi plănuit o preluare violentă cu ajutorul paramilitarilor ucraineni.

Hodorkovski a petrecut un deceniu într-o colonie penală din Siberia înainte de a fi grațiat în 2013, într-un caz emblematic considerat pe scară largă drept actul inițial al campaniei lui Putin de a zdrobi opoziția. Deși cazul s-a concentrat pe evaziune fiscală și alte acuzații financiare, și a dus la exproprierea Yukos, el a fost considerat în primul rând un avertisment politic pentru criticii Kremlinului.

Putin, neliniștit de forțele democratice din Rusia

Noile acuzații împotriva lui Hodorkovski și aliaților săi au apărut la doar două săptămâni după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a anunțat că va crea o „platformă de dialog” cu forțele democratice de opoziție ruse.

Vorbind la Bruxelles, Hodorkovski a spus că reacția dură a Kremlinului arată „cât de neliniștit este Putin la ideea ca forțele democratice ruse să capete legitimitate, chiar și simbolic”.

Hodorkovski a declarat pentru POLITICO că este încrezător că într-o zi se va întoarce într-o Rusie post-Putin, dar a avertizat că va dura decenii până când țara se va elibera de „narațiunea imperialist-militară” care prezintă Rusia încercuită de dușmani și justifică invadarea vecinilor.

„Generația mea nu va trăi să vadă ziua în care societatea rusă va reveni la normalitate”, a spus el.

