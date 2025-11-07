search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Publicat:

Prim-vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu, a lansat critici dure la adresa coaliției de guvernare, acuzând lipsa consultării partidului său în luarea deciziilor importante și amenințând implicit cu ieșirea PSD de la guvernare.

Olguța Vasilescu FOTO : Arhivă, Adevărul
Olguța Vasilescu FOTO : Arhivă, Adevărul

„Suntem și noi ascultați? Rămânem la guvernare sau suntem puși doar în geam, atunci când vine factura? Mai bine ieșim de la guvernare. Eu încă sper că mai putem să ne înțelegem. Dacă ne înțelegem pe al treilea pachet, nu văd o problemă să continuăm să guvernăm împreună”, a declarat Vasilescu, subliniind că deciziile care afectează direct viața românilor au fost luate fără consultarea PSD.

Olguța a menționat stabilirea salariului minim. „Exact asta s-a întâmplat și cu salariul minim pe economie. Ne-a anunțat ce face, nu ne-a cerut părerea”, a spus aceasta. 

Primarul Craiovei a continuat cu o critică generală la adresa politicilor de austeritate aplicate de dreapta.

„Nu ştiu cum se face că, de câte ori vine dreapta la guvernare, de fiecare dată încep măsurile de austeritate. De fiecare dată ni se spune că n-a guvernat PSD-ul bine. Haideţi să ne uităm iarăşi pe cifre. Pentru că ne plac cifrele, nu-i aşa? La nivelul lunii septembrie, anul acesta, când a preluat Ilie Bolojan conducerea guvernului versus cifrele de la nivelul lunii septembrie anul trecut când era Marcel Ciolacu la conducerea guvernului. Deficitul bugetar este anul acesta în cifre absolute cu 6,3 miliarde de lei mai mare. Deci cu îngheţări de pensii, salarii, tăieri de sporuri, creşteri de TVA, accize, taxe mărite, luat de la mămici, de la profesori, de la veterani, de peste tot, este mai mare în cifre absolute decât anul trecut”, a spus Olguța Vasilescu. 

Olguța Vasilescu îl ironizează pe Simion

În discursul său, Olguța Vasilescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, după ce acesta a cerut protecție din partea SPP invocând amenințări primite pe rețelele sociale.

Cine să așteptăm să vină la guvernare? Bărbații falnici care dau fuga la SPP când îi amenință unu pe Facebook? L-a amenințat pe el pe Facebook, pe el, cel mai drept dintre traci? Pai, dacă mâine te cheamă la război, îl iei și pe al lui Pahonțu cu tine?”, a întrebat Vasilescu.

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfăşurat la Romexpo, cu 2787 de voturi favorabile. 

