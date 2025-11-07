search
Top 3 cele mai mari achiziții ale românilor de Black Friday. S-au făcut aproape 900.000 de tranzacții

0
0
Publicat:

PayU GPO România prezintă în direct din Media Center-ul dedicat Black Friday informațiile cheie despre statistici și trenduri de consum în cea mai importantă zi din an pentru e-commerce-ul românesc.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Până la ora 14:10, PayU GPO România raportează din Media Center următoarele statistici:

  • Total volume procesate cu succes: 514 milioane de lei
  • Total tranzacții: circa 889.000, din care circa 70% plată cu un click
  • Top 3 cele mai mari tranzacții: 65.269 de lei, ora 12:17, 50.076 de lei, ora 9:02, 49.788 de lei, ora 9:49
  • Coșul mediu de cumpărături: 580 de lei de circa 3 ori mai mare decât într-o zi obișnuită
  • Coșul mediu de cumpărături în rate: 950 de lei, aproape dublu față de o zi normală 
  • Top categorii de produse achiziționate: Cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C, home & deco 
FOTO: PayU GPO România
FOTO: PayU GPO România

Informațiile zilei vor fi actualizate și transmise din Media Center-ul PayU GPO România și la 17:30.

PayU GPO România organizează și anul acesta, de Black Friday, un eveniment live, maraton, transmis pe Facebook & Youtube, în care analizează toate trendurile, statisticile și comportamentul consumatorilor din perspectiva plăților, alături de 20 experți invitați, din domenii cheie ale ecosistemului de e-commerce din România:

  • 9:20 - Cosmin Daraban, CEO și co-fondator Gomag moderează un panel dedicat comercianților medii, avându-i alături pe Anca Florescu - Founder, Fiona.ro, Cornelia Barbu - Consultant Vânzări, echipam.ro, Sorin Constantin - CEO, Deliciudeciocolata.ro și Tudor Ciumara - Managing Partner, empria.ro
  • 10:05 - Laura Vizir, Chief Product Officer TBI Bank
  • 10:25 - Raul Durma, General Manager, PayPo
  • 10:55 - Ioana Pârvu, Head of Cards & Payments Solutions, BRD
  • 11:10 - Silvia Ionescu, Head of E-Commerce Division, Banca Transilvania
  • 11:25 - Roxana Corina Turquin, Head of Merchant Sales and Acquirers, Visa
  • 12:30 - Cătălin Bordei, Managing Partner Innobyte moderează un panel dedicat comercianților mari, avându-i alături pe Corina-Maria Scheianu - Head of Marketing Department, Spring Farma, Rodica Chiriță Digital Marketing Manager, Noriel și Diana Dima - Chief Commercial Officer, AnimaWings   
  • 11:20 - Roxana Turquin, Head of Merchant Sales and Acquirers Visa
  • 14:35 - Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România și Ungaria
  • 15:20 - Cristian Pelivan, Executive Director, ARMO și Oana Dumitrescu, Industry Head
  • 15:55 - Florentina Nistor, Director, Head of Transaction Services Wholesale Banking, ING România
  • 16:10 - Elena Stoica, VP Marketing and Growth, SAMEDAY Group
  • 16:30 - Robert Stoica – Director, Solutions Architect, Mastercard România
  • 16:45 - Cornel Morcov – Chief Commercial Officer, FAN Courier

Evenimentul poate fi urmărit în direct, aici sau aici: https://www.youtube.com/@PayU_GPO_Romania

Despre PayU GPO România

PayU GPO România, lider în servicii de plată digitale, face parte din grupul global PayU GPO care operează în peste 40 de țări. Cu o expertiză solidă în piața locală, compania oferă comercianților soluții complete de plată și acces integrat la piețe internaționale din întreaga lume.

În cei 20 de ani de activitate în România, PayU a contribuit semnificativ la dezvoltarea comerțului electronic prin soluții inovatoare precum plata cu un singur click, plăți recurente, rate, rambursări instant, Google Pay, Apple Pay și credite online de tip Buy Now, Pay Later sau Slice It, marketplace și transferuri instant pe baza tehnologiilor Visa Direct și MoneySend. Printre clienții săi strategici se numără eMAG, Altex, FashionDays, Flanco, Orange și Vodafone.

Economie

Ghid de cumpărături

