Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Exclusiv Oana Gheorghiu, despre intrarea în Guvern: „S-ar putea să ies foarte șifonată din această încercare de a pune umărul la a face bine României”

Publicat:

Odată cu numirea în funcția de vicepremier, Oana Gheorghiu s-a suspendat din funcțiile executive de la Asociația ,,Dăruiește Viață", pe care a fondat-o împreună cu Carmen Uscatu. Cea din urmă s-a declarat supărată pe clasa politică pentru că ia oameni din societatea civilă. „Cred că a avut o exprimare nefericită, pentru că oamenii nu aparțin cuiva", a spus Oana Gheorghiu la Adevărul Live. Aceasta crede că, din contră, e nevoie de oameni din societatea civilă care să facă politici publice. 

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu FOTO Facebook/Dăruiește Viață
Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu FOTO Facebook/Dăruiește Viață

Ce a spus Carmen Uscatu

,,Această clasă politică imatură și coruptă pe care o avem nu se va vindeca luând oameni din societatea civilă, pe care să îi pună acolo. Această clasă politică ar trebui să își educe oamenii în interior și să nu facă astfel de mișcări care afectează ,,Dăruiește Viață".  (...) ,,Dăruiește Viață" este acum sub un atac al unor televiziuni, al unor oameni", a declarat Carmen Uscatu, la Euronews, în emisiunea ,,România lui Vitalie". 

Răspunsul Oanei Gheorghiu

La ,,Interviurile Adevărul" Oana Gheorghiu a comentat declarațiile acesteia. 

,,Cred că a avut o exprimare nefericită, pentru că oamenii nu aparțin cuiva. Nimeni nu deține oameni. Nu m-a putut lua nimeni. Eu nu am aparținut cuiva.

O înțeleg pe Carmen, pentru că nu e un moment ușor și știu din propria mea experiență. Ea când a făcut acel masterat, care i-a consumat mult timp, știu că a fost greu să duc singură proiectele. Și o înțeleg că nu îi e ușor, dar în același timp am lăsat la asociație lucrurile foarte în ordine".

În acest moment, Asociația ,,Dăruiește Viață" are în desfășurare proiectul primului campus medical pediatric din România, care urmează să fie constuit tot în curte la Spitalul ,,Marie Curie". Proiectul prevede facilități de ultimă generație pentru diagnosticarea și tratarea copiilor,  centre de cercetare medicală, laboratoare moderne, dar și  săli pentru pregătirea personalului medical și spații de cazare pentru părinții care vin din afara Bucureștiului. 

Oana Gheorghiu spune că a lăsat lucrurile în ordine și oameni bine pregătiți care să îi ducă sarcinile mai departe:

,,Am reușit să lucrez cu un manager de proiect de câțiva ani, cu care am făcut spitalul modular de la Piatra Neamț, cu care am făcut spitalul modular Elias. Am învățat împreună lucruri și acum stăpânește mai bine decât mine managementul acestui proiect, pentru că este și inginer constructor. Eu sunt economist. Deci pe partea de campus lucrurile sunt în regulă, mai ales că echipa de proiect este formată de ceva vreme, lucrează, către finalul anului ar trebui să aibă asociația proiectul tehnic.  (...) La fel, echipa noastră de la birou. Fostele mele colege sunt extrem de bine pregătite, extrem de determinate și sunt sigură că vor face tot ce e bine pentru proiecte și că lucrurile vor merge înainte".

Odată cu preluarea funcției de vicepremier, Oana Gheorghiu s-a suspendat din toate funcțiile de conducere ale ,,Dăruiește Viață" 

,,Nu mai am nicio funcție operațională. Rămân membru fondator, pentru că ăsta e un lucru care nu se poate schimba, sunt unul dintre membrii fondatori ai Asociației. Și le țin pumnii de la distanță și aștept să văd cum va crește campusul!", a declarat aceasta. 

Ce crede despre implicarea societății civile în politicile publice

În ceea ce privește implicarea societății civile în politică, Oana Gheorghiu are opinii diferite față de Carmen Uscatu.

,, Atunci când din societatea civilă  un om merge într-o zonă de decizie guvernamentală - eu încă mă întorc la faptul că nu fac politică, pentru că nu sunt în niciun partid politic, fac politici publici și asta e un lucru bun -  ONG-ul capătă și mai multă forță. Pentru că se vede clar că acolo există competență, că acolo există oameni care știu să facă lucruri. Și că dacă am reușit să construim atât de mult, de ce nu am reuși să construim mai mult la nivel de politici publice care să aibă impact mult mai mare asupra întregii țări, nu doar la nivelul unui spital", a spus Oana Gheorghiu la Interviurile Adevărul. 

În plus, i-a încurat pe oameni să fie activi în această zonă. 

„Eu aș vrea să îi încurajez pe oameni, și aș vrea să încurajez femeile, să fie mai active și să intre în zona asta Nu putem să schimbăm țara dacă nu avem acest curaj de a încerca. S-ar putea să ies foarte șifonată din această încercare de a pune umărul la a face bine României. Dar dacă ăsta este un preț pentru a reuși să implementez câteva proiecte, sunt pregătită să îl plătesc.  Nu am venit pentru imagine în acest Guvern. Locul în care eram era foarte confortabil, toată lumea susținea, toată lumea aprecia ce fac".

