Video Andreea Esca a vorbit în premieră despre micul ei defect fizic: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”

Vedeta a dezvăluit micul ei defect fizic în cadrul unei provocări lansate de DJ Liza Sabău pe pagina sa de Facebook.

Andreea Esca se menține într-o formă fizică demnă de admirat la vârsta de 52 de ani. Prezentatoarea Știrile Pro TV a dezvăluit însă de curând, în cadrul unei provocări, că are un defect fizic despre care a aaflat de la primul ei cameraman.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea este într-un video postat de DJ Luiza Sabău pe contul de socializare

Andreea Esca nu mai e de mult doar un om de televiziune renumit, deși conduce detașat orice fel de top al prezentatorilor de știri. Cu peste 27 de ani de carieră în televiziune, ea s-a transformat într-un simbol al profesionalismului și al dezinvolturii, devenind o vedetă absolută și un exemplu pozitiv, pe care mulți încearcă să-l urmeze.

De asemenea, ea a dezvoltat și o carieră de succes în online, fiind una dintre cele mai apreciate figuri din social media. În plus, ea face parte și din echipa de reporteri „CNN World Report”, a condus timp de 10 ani revista The ONE și deține publicația A’list Magazine.

Andreea Esca și-a început cariera la 1 decembrie 1995, aceasta fiind și data de lansare a postului Pro TV, unde a prezentat constant „Știrile de la ora 19.00”, cu mici întreruperi datorate doar concediilor de maternitate sau de odihnă. Acest lucru a transformat-o pe Andreea Esca în cea mai longevivă prezentatoare de știri din România.