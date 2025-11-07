CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților, după aproape trei săptămâni de a decizie.

Potrivit motivării, deși în decizia luată pe 20 octombrie, magistrații susțineau că nu au intrat pe fond, legea fiind declarată neconstituțională din cauza lipsului avizului CSM, în motivarea publicată vineri sunt analizate aspecte care țin de fondul legii.

Astfel, CCR arată că legea nu încalcă principiul securității juridice, pentru că „a fost adoptată pentru corectarea inechităților existente în domeniul pensiilor de serviciu din sistemul justiției”.

„Ca atare, Curtea observă că noua reformă a pensiilor de serviciu nu aduce în discuție un element aleatoriu, ci promovează o soluție legislativă mai restrictivă sub aspectul condițiilor ce trebuie întrunite pentru a beneficia de pensia de serviciu, precum Legea nr.282/2023, care, la rândul său, a promovat o viziune mai restrictivă în privința accesării pensiei de serviciu.

Având în vedere cele expuse, se constată că legea criticată a fost adoptată pentru corectarea inechităților existente în domeniul pensiilor de serviciu din sistemul justiției, nu promovează soluții legislative aleatorii, ci racordate la realitatea socială și financiară a țării, iar soluțiile legislative reglementate au o structură, o concepție și un scop concordante. Prin urmare, legea criticată nu încalcă principiul securității juridice [art.1 alin.(5) din Constituție]”, se arată în motivarea CCR.

De asemenea, Curtea consideră că leguitorul poate modifica legea „în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat”.

„Totodată, autoritatea legiuitoare are dreptul de a elabora politica legislativă în domeniul pensiilor în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. Dacă autoritatea legiuitoare a elaborat un sistem de pensii, bazat pe anumite condiţii de vârstă şi de cotizare, nu înseamnă că acesta nu ar mai putea fi niciodată schimbat”, mai arată judecătorii CCR.

Motivarea deciziei CCR privind pensiile magistrați poate fi citită aici

Judecătorii de la Curtea Constituțională au decis, luni, 20 octombrie, că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională.

Concret, după ce au amânat de două ori hotărârea, astăzi au anunțat că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului. Reacțiile nu s-au lăsat așteptate.