Video Fetița de 11 ani care l-a confruntat pe Putin: „Unchiul meu e rănit. Nu l-au tratat, l-au trimis din nou pe front”

O fetiță de 11 ani din Siberia, pe nume Kira, l-a întrebat direct pe Vladimir Putin, în Piața Roșie din Moscova, de ce unchiul ei, rănit pe frontul din Ucraina, a fost trimis din nou la luptă fără să primească îngrijiri medicale. Momentul, surprins pe camere, a devenit viral pe rețelele sociale.

Sursa video: X/ @NatalkaKyiv

Scena a avut loc în Piața Roșie, la scurt timp după ceremonia dedicată Zilei Unității Naționale. Înconjurat de oficiali și jurnaliști, Vladimir Putin a fost abordat de Kira, o copilă de 11 ani din Siberia, care i-a vorbit despre drama familiei sale.

„Unchiul meu este acum pe front. El a fost rănit la braţ şi a fost în spital, dar ei nu îl tratau. Și acum l-au trimis din nou în misiune. Eu mi-aș dori să fie transferat la un spital bun din Rusia”, i-a spus Kira președintelui rus.

Putin i-a răspuns calm: „Noi îl vom găsi, bine?”, însă nu a promis că soldatul va fi retras de pe front.

Tatăl fetei, mort pe front

Kira i-a dezvăluit liderului rus și numele unchiului ei, Anton Fisyura, unul dintre miile de soldați trimiși din nou pe linia frontului, în ciuda rănilor suferite. „Numele lui este Anton Fisyura”, a spus fetița, iar Putin a replicat: „Desigur. Mulțumesc că ți-ai amintit de el”.

După schimbul de replici, liderul de la Kremlin i-a sărutat fetei fruntea și a plecat, relatează DailyMail.

Anton Fisyura are doi fii, de 9 și 18 ani, iar alți doi frați ai săi luptă, de asemenea, în Ucraina.

Drama familiei Kirei este și mai profundă: tatăl său, Vladimir Pimenov, a murit anul trecut în regiunea Donețk, fiind decorat post-mortem cu Ordinul Curajului.

Un cadou simbolic pentru Putin

La finalul întâlnirii, Kira i-a oferit președintelui rus o jucărie Ceburașca, tricotată chiar de ea, simbol al copilăriei sovietice. „Am tricotat jucăria Ceburașca pentru unchiul meu Anton, apoi pentru unchiul Vania și unchiul Iura, care apără Patria. Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc”, i-a spus fetița lui Vladimir Putin.

Momentul a devenit viral, mulți internauți remarcând curajul micuței care a avut tăria să-l confrunte pe cel mai puternic om din Rusia chiar în inima Moscovei.