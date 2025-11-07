Analiză Schema din energie care a păcălit statul, explicată pe înțelesul tuturor. Cum se umflă artificial costurile pentru a lua bani de la buget

Experți în energie au explicat modalitatea prin care grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, a reușit să crească ilegal prețul energiei electrice de patru ori, în perioada în care statul implementase schema de plafonare și compensare. Amintim că, joi au avut loc mai multe percheziții la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie. Acuzațiile: înșelăciune și spălare de bani, prin manipularea artificială a prețului energiei pentru a obține compensații mari de la stat.

„Formularea „tranzacții de energie intra-grup la prețuri crescute artificial”, folosită de procurori, se referă la situații în care o companie care face parte dintr-un grup de firme care vinde sau cumpără energie între firmele din același grup, dar nu la prețurile reale din piață, ci la prețuri intenționat majorate.

Scopul acestor tranzacții poate fi acela de a mări artificial valoarea costurilor sau pierderilor raportate, pentru ca firma respectivă să poată solicita compensații mai mari de la stat, în baza O.U.G. nr. 27/2022, actul normativ care a reglementat plafonarea și compensarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale în perioada crizei energetice.

Cu alte cuvinte, dacă o companie dintr-un grup vindea energie „surorii” sale la un preț mai mare decât cel real din piață, putea să declare că are costuri ridicate cu achiziția energiei și astfel să primească sume mai mari din bugetul de stat ca decontare sau compensare”, a explicat expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Schema frauduloasă, explicată de un expert în energie

Întrebat cum a fost posibil ca firme din grupul Tinmar să crească de atâtea ori prețul energiei electrice, deși acesta era plafonat, expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” întreg mecanismul.

„Toate aceste firme anchetate de Parchetul General au licențe pentru vânzarea și achiziția energiei electrice. În august 2022, perioada la care face referire ancheta procurorilor, prețul energiei electrice era plafonat la maximum 1.300 lei/MWh. La acest preț, furnizorii de energie electrică puteau achiziționa energie în perioada septembrie-decembrie 2022, iar statul compensa ce era peste această valoare”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

Concret, unele dintre firmele grupului Tinmar, Eye Mall SRL și Solprim SRL, au cumpărat de pe bursa de energie OPCOM energie electrică la prețul de 400 lei/MWh, pe care au revândut-o cu 460 lei/MWh.

Apoi Tinmar Energy a revândut către Lord Energy S.R.L., o altă firmă din grupul Tinmar, la prețuri între 800 și 3500 lei/MWh, ulterior Lord Energy S.R.L. revânzând către Eye Mall S.R.L. și Solprim S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh.

„Au fost mai multe astfel de contracte în acea lună, după cum spun procurorii, pentru ca în final prețul facturat către consumatorii casnici a ajuns la 2.479 lei/MWh.

Și vă explic mecanismul, pentru că în acea perioadă prețul energiei electrice era plafonat la un maxim de 1.300 lei/MWh. Asta înseamnă că Tinmar a cerut statului diferența dintre prețul facturat (2.479 lei/MWh) și prețul maxim plafonat de stat (1.300 lei/MWh) rezultând 1.197 lei/MWh de încasat de la stat.

Prejudiciul astfel creat doar pe luna august ar fi de circa 100 de milioane de euro.

„Dacă Eye Mall vindea direct consumatorului final, fără să crească prețul în mod artificial prin celelalte firme, ar fi vândut cu circa 900 lei/MWh și n-ar mai fi încasat nimic de la stat, pentru că prețul maxim plafonat era de 1.300 de lei”, a explicat Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Autoritățile, informate încă din 2021 asupra unor posibile scheme ale „băieților deștepți”

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) a adăugat că a anunțat încă din octombrie 2021 autoritățile statului, inclusiv pe premierul și președintele României, asupra unor posibile fraude săvârșite în timpul plafonării-compensării prețurilor la energie.

„Spre finalul anului 2021 au fost mai multe entități, printre care și AEI, care a atras atenția asupra faptului că plafonarea permite anumite scheme de băieți deștepți”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

„Printre altele s-a cerut interzicerea revânzării energiei cumpărate de pe OPCOM. Nici în 2022 nu s-au aplicat modificările legislative care au fost cerute ANRE. Aceste revânzări au dus la creșterea artificială a prețurilor pe piață... au fost și chestii de manipulare a prețurilor”, a explicat expertul în energie.

Printre altele, AEI ceruse autorităților inclusiv reglementarea pentru 6 luni a marjelor de profit lunare la nivelul furnizorilor și producătorilor de energie, precum și efectuarea de controale la furnizori pentru a preveni și depista măsurile abuzive din piață pe care aceștia le practică în raport cu consumatorii.

Augustin Oancea, suspectat de spălare de bani și manipulare a pieței energiei

Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 6 noiembrie, mai multe percheziții la sediile firmelor din grupul Tinmar, controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie din România. Anchetatorii investighează posibile infracțiuni de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare de bani”, în cadrul unei ample investigații denumite „Operațiunea Jupiter 4”.

Procurorii susțin că, în perioada aprilie-august 2022, firmele Tinmar Energy, Solprim, Eye Mall și Lord Energy ar fi tranzacționat energie între ele, crescând artificial prețul mediu de achiziție, pentru a solicita ulterior sume necuvenite de compensat de la bugetul de stat, în baza O.U.G. nr. 27/2022.

Reprezentanții Grupului Tinmar resping acuzațiile formulate de procurori și afirmă că toate activitățile economice ale companiilor din grup au fost deja verificate de autorități, fără a se constata nereguli.

„Informațiile apărute în spațiul public conțin afirmații neadevărate și potențial prejudiciabile la adresa imaginii societății noastre. În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România – inclusiv ANAF, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și ANRE”, se arată în poziția companiei.

„Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre”, susțin reprezentanții Tinmar.