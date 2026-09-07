Inconştienţa nu are vârstă: șofer de 97 de ani, prins băut la volan pentru a doua oară și cu permisul suspendat

Un bucureștean ajuns la venerabila vârstă de 97 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în trafic băut, pentru a doua oară, semn că inconştienţa nu are vârstă.

Şoferul de 97 de ani băuse înainte de a se urca la volan. Foto: arhivă

Cazul pare ireal, însă s-a întâmplat în acest weekend, pe DJ 659 din comuna argeşeană Slobozia. Bărbatul a fost oprit în timpul unui control de rutină, iar surpriza a venit imediat ce poliţiştii l-au verificat în baza de date şi au descoperit că nonagenarul avea permisul suspendat. Nici testarea pentru alcool nu a fost tocmai în avantajul său, pentru că etilotestul a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul în vârstă de 97 de ani nu s-a ales doar cu un dosar de cercetare penală pentru conducerea fără drept a unui vehicul pe drumurile publice, ci şi cu o amendă de 1.946,25 de lei, echivalentul a nouă puncte-amendă.

„Un bărbat de 97 de ani, din București, a fost depistat de polițiști pe DJ 659, în comuna Slobozia, în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 1.946,25 lei, fiind, deja, a doua oară când șoferul respectiv a fost depistat conducând sub influența alcoolului”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

În acest context, polițiștii reamintesc faptul că, atunci când apar îndoieli cu privire la capacitatea unei persoane de a conduce, evaluarea medicală este cea care poate stabili dacă aceasta mai este aptă să se urce la volan.

„Pentru siguranţa tuturor participanţilor la trafic, respectarea regulilor este obligatorie, indiferent de vârstă. Iar atunci când există îndoieli cu privire la capacitatea de a conduce, evaluarea medicală de specialitate este cea care stabileşte aptitudinea pentru conducerea autovehiculelor.

Pentru şoferii vârstnici, dar şi pentru familiile acestora: nu ignoraţi semnalele care pot indica faptul că şofatul a devenit riscant”, a transmis IPJ Argeş, într-o postare pe Facebook.