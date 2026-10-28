 Coliziune între un autocar, autoturism și o ambulanță în misiune, la Brașov. O persoană a fost rănită | adevarul.ro
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Coliziune între un autocar, autoturism și o ambulanță în misiune, la Brașov. O persoană a fost rănită

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Un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule, printre care o ambulanță aflată în misiune, s-a produs miercuri, 28 octombrie, pe strada Hărmanului din municipiul Brașov. Potrivit primelor informații transmise de ISU Brașov, o persoană a fost rănită.

Accident grav în Brașov: Autocar, autoturism și o ambulanță în misiune, implicate în coliziune
Accident grav în Brașov: Autocar, autoturism și o ambulanță în misiune, implicate în coliziune Foto: Shutterstock

Ambulanța transporta un pacient în momentul producerii accidentului. La locul evenimentului au intervenit echipaje de pompieri și personal medical, pentru acordarea îngrijirilor necesare și asigurarea zonei.

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, în accident au fost implicate un autocar, o ambulanță aflată în misiune și un autoturism.

La intervenție au fost mobilizate autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. Salvatorii au acționat pentru evaluarea victimei și acordarea asistenței medicale, dar și pentru prevenirea altor incidente.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre starea persoanei rănite și nici despre circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

Reprezentanții ISU Brașov au precizat că misiunea este în dinamică, urmând să fie comunicate informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Cauzele accidentului și eventualele restricții de circulație pe strada Hărmanului nu au fost precizate în informarea inițială.

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