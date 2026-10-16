Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară

Un urs a fost văzut de două ori în aceeași zi pe străzile din apropierea Castelului Corvinilor din Hunedoara, provocând îngrijorare în rândul localnicilor. Autoritățile au intervenit joi seara pentru a îndepărta animalul sălbatic din zona locuită, aflată la poalele monumentului medieval.

Ursul zărit lângă castel și alerta ISU. Foto: Adevarul. Facebook

Ursul zărit joi dimineață pe străduțele din spatele Castelului Corvinilor a revenit în aceeași zonă joi seara, 15 octombrie, iar localnicii din Hunedoara au fost din nou alertați de prezența animalului sălbatic pe străzile din centrul vechi al municipiului, la poalele castelului. Mai mulți jandarmi au ajuns la fața locului și, potrivit localnicilor, autoritățile au încercat să alunge ursul din zona de case spre pădurea de pe Dealul Sânpetru.

După ce, în luna mai 2026, un lup a fost semnalat în vecinătatea Castelului Corvinilor din Hunedoara, localnicii au fost din nou alertați de prezența animalelor sălbatice în zonă. De această dată, un urs a fost văzut pe drumul din spatele ansamblului istoric.

Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost ridicat pe un pinten stâncos al Dealului Sânpetru, deasupra locului de întâlnire a râurilor Cerna și Zlaști, care coboară din Munții Poiana Ruscă, prin satele din Ținutul Pădurenilor.

Primul mesaj Ro-Alert Foto: ADEVARUL

Din spatele castelului medieval, potecile se afundă în pădurile întinse pe sute de kilometri pătrați, care acoperă dealurile și culmile masivului. Animalele sălbatice carnivore au găsit în acești munți un loc prielnic de adăpost, însă, până recent, prezența lor în apropierea orașului a trecut aproape neobservată.

După lup, a venit și ursul la Castelul Corvinilor

În mai 2026, un lup a fost zărit în preajma Castelului Corvinilor, iar localnicii au anunțat autoritățile.

„A fost semnalată prezența unui lup în localitatea Hunedoara, strada Voinei! Evitați zona, rămâneți în locuințe!”, informa mesajul RO-ALERT transmis la 1 mai 2026.

Unii localnici au tratat mesajul cu umor, uimiți că animalul sălbatic a ajuns atât de aproape de cartierele orașului și de castelul ridicat de Huniazi.

În dimineața de joi, 15 octombrie, un alt mesaj RO-ALERT anunța prezența unui animal sălbatic în apropierea castelului. De această dată, a fost observat un urs, pe drumul care coboară de pe Dealul Sînpetru, prin spatele Castelului Corvinilor spre centrul vechi al Hunedoarei.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, alerta a fost emisă după ce un bărbat a sunat la numărul de urgență 112, la ora 6:25, pentru a semnala prezența animalului.

„A fost semnalată prezența unui urs în loc. Hunedoara, zona Castelul Corvinilor! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul RO-ALERT transmis de ISU Hunedoara.

Munții Poiana Ruscă, cutreierați de lupi și urși

Un localnic a fotografiat ursul de talie medie pe Strada Toamnei, la câteva zeci de metri de castel. Animalul sălbatic nu a rămas în zonă, cel mai probabil revenind în pădurea de pe Dealul Sânpetru, care se află, practic, marginea coridorului verde al Munților Poiana Ruscă, întins pe zeci de kilometri.

În prezent, cele peste 50 de localități din Munții Poiana Ruscă, din Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș mai numără împreună aproximativ 15.000 de locuitori, densitatea populației din zonă fiind de 5 - 6 locuitori pe kilometru pătrat. În schimb, numărul urșilor și lupilor a fost în creștere, iar întâlnirile cu animalele sălbatice, în special cu lupii, au devenit tot mai frecvente. Urșii au fost zăriți mai rar și, în mod normal, departe de orașe.

Potrivit evaluării realizate în aprilie–mai 2026 de Direcția Județeană de Mediu Hunedoara, efectivele de carnivore sălbatice din județ au continuat să crească, fiind estimate la 1.077 de urși bruni, față de 1.022 în 2025, 660 de lupi, față de 585 în 2025, 273 de râși și 538 de pisici sălbatice.