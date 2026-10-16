 Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un urs a fost văzut de două ori în aceeași zi pe străzile din apropierea Castelului Corvinilor din Hunedoara, provocând îngrijorare în rândul localnicilor. Autoritățile au intervenit joi seara pentru a îndepărta animalul sălbatic din zona locuită, aflată la poalele monumentului medieval. 

Ursul zărit lângă castel și alerta ISU.
Ursul zărit lângă castel și alerta ISU. Foto: Adevarul. Facebook

Ursul zărit joi dimineață pe străduțele din spatele Castelului Corvinilor a revenit în aceeași zonă joi seara, 15 octombrie, iar localnicii din Hunedoara au fost din nou alertați de prezența animalului sălbatic pe străzile din centrul vechi al municipiului, la poalele castelului. Mai mulți jandarmi au ajuns la fața locului și, potrivit localnicilor, autoritățile au încercat să alunge ursul din zona de case spre pădurea de pe Dealul Sânpetru.

După ce, în luna mai 2026, un lup a fost semnalat în vecinătatea Castelului Corvinilor din Hunedoara, localnicii au fost din nou alertați de prezența animalelor sălbatice în zonă. De această dată, un urs a fost văzut pe drumul din spatele ansamblului istoric.

Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost ridicat pe un pinten stâncos al Dealului Sânpetru, deasupra locului de întâlnire a râurilor Cerna și Zlaști, care coboară din Munții Poiana Ruscă, prin satele din Ținutul Pădurenilor.

Primul mesaj Ro-Alert
Primul mesaj Ro-Alert Foto: ADEVARUL

Din spatele castelului medieval, potecile se afundă în pădurile întinse pe sute de kilometri pătrați, care acoperă dealurile și culmile masivului. Animalele sălbatice carnivore au găsit în acești munți un loc prielnic de adăpost, însă, până recent, prezența lor în apropierea orașului a trecut aproape neobservată.

După lup, a venit și ursul la Castelul Corvinilor

În mai 2026, un lup a fost zărit în preajma Castelului Corvinilor, iar localnicii au anunțat autoritățile.

„A fost semnalată prezența unui lup în localitatea Hunedoara, strada Voinei! Evitați zona, rămâneți în locuințe!”, informa mesajul RO-ALERT transmis la 1 mai 2026.

Unii localnici au tratat mesajul cu umor, uimiți că animalul sălbatic a ajuns atât de aproape de cartierele orașului și de castelul ridicat de Huniazi.

În dimineața de joi, 15 octombrie, un alt mesaj RO-ALERT anunța prezența unui animal sălbatic în apropierea castelului. De această dată, a fost observat un urs, pe drumul care coboară de pe Dealul Sînpetru, prin spatele Castelului Corvinilor spre centrul vechi al Hunedoarei.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, alerta a fost emisă după ce un bărbat a sunat la numărul de urgență 112, la ora 6:25, pentru a semnala prezența animalului.

„A fost semnalată prezența unui urs în loc. Hunedoara, zona Castelul Corvinilor! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul RO-ALERT transmis de ISU Hunedoara.

Munții Poiana Ruscă, cutreierați de lupi și urși

Un localnic a fotografiat ursul de talie medie pe Strada Toamnei, la câteva zeci de metri de castel. Animalul sălbatic nu a rămas în zonă, cel mai probabil revenind în pădurea de pe Dealul Sânpetru, care se află, practic, marginea coridorului verde al Munților Poiana Ruscă, întins pe zeci de kilometri.

În prezent, cele peste 50 de localități din Munții Poiana Ruscă, din Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș mai numără împreună aproximativ 15.000 de locuitori, densitatea populației din zonă fiind de 5 - 6 locuitori pe kilometru pătrat. În schimb, numărul urșilor și lupilor a fost în creștere, iar întâlnirile cu animalele sălbatice, în special cu lupii, au devenit tot mai frecvente. Urșii au fost zăriți mai rar și, în mod normal, departe de orașe.

Potrivit evaluării realizate în aprilie–mai 2026 de Direcția Județeană de Mediu Hunedoara, efectivele de carnivore sălbatice din județ au continuat să crească, fiind estimate la 1.077 de urși bruni, față de 1.022 în 2025, 660 de lupi, față de 585 în 2025, 273 de râși și 538 de pisici sălbatice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
După campania intensă de promovare a lui Bolojan la PRO TV, vedetele postului pare că au fost „răsplătite” la festivalul FESTIFALL de la Oradea. Pe scenă au urcat Andreea Esca și Horia Brenciu. Gândul publică sumele încasate din bani publici
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
Cristi Balaj, verdict fără dubii după arbitrajul „cu scandal” al lui Istvan Kovacs la Oțelul – Csikszereda: „Simulare, nu a fost penalty!”. Ce spune de cele două eliminări. Exclusiv
fanatik.ro
image
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
digisport.ro
image
Inna și-a tăiat singură rochia cu foarfeca înainte de botez! Artista a devenit nașă după un drum contra cronometru
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Reacţia unor youtuberi americani care au petrecut noaptea în Castelul Corvinilor şi au vânat "fantome"
observatornews.ro
image
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
cancan.ro
image
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Cum se spune corect „zacuscă” la plural. Forma care îi pune în dificultate pe mulți români
playtech.ro
image
Surpriza lui Mihai Rotaru pentru fanii Universității Craiova! Premieră pe „Ion Oblemenco”
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
digisport.ro
image
Cum pregătești varză la borcan pentru iarnă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei, Papi. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor: „L-am văzut că era în genunchi”
click.ro
image
Inna și-a tăiat singură rochia cu foarfeca înainte de botez! Artista a devenit nașă după un drum contra cronometru
click.ro
image
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei
image
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei, Papi. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor: „L-am văzut că era în genunchi”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”