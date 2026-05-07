Video Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”

O alertă recentă transmisă populației, după apariția unui lup în vecinătatea Castelului Corvinilor din Hunedoara, a stârnit reacții diverse, de la umor la neliniște. Cazul nu este însă singular: după mulți ani de „liniște”, lupii au revenit în atenție, amintind de întâmplări stranii și tragice.

În noaptea de 1 mai, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara a transmis un mesaj de alertă localnicilor din Hunedoara, în care anunța prezența unui lup chiar în vecinătatea Castelului Corvinilor.

„A fost semnalată prezența unui lup în localitatea Hunedoara, strada Voinei! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, informa mesajul Ro-Alert.

Lupii, mai aproape de Hunedoara

Unii localnici au tratat mesajul cu umor, amintindu-și de legendele despre Dracula și vârcolaci.

„Asta era animalul de companie al lui Dracula, își căuta stăpânul, auzind el că aici ar fi fost în temniță”, a glumit un localnic, pe Facebook.

„Vârcolac, probabil”, a adăugat, ironic, altcineva.

Unii localnici s-au plâns că, recent, lupii au atacat o stână de pe Valea Zlaștiului, în vecinătatea municipiului, în timp ce alți hunedoreni susțin că zona este frecventată de șacali, nu de lupi. Apropierea lor de oraș reprezintă însă o premieră, după mulți ani în care lupii au mai fost observați doar în adâncul pădurilor din Munții Poiana Ruscă.

De la poalele Castelului Corvinilor din Hunedoara, locul unde se întâlnesc apele Cernei și Zlaștiului, drumurile urcă pe văile celor două râuri spre satele din Ținutul Pădurenilor, o regiune pitorească din Munții Poiana Ruscă, ocupată în trecut de peste 40 de sate, majoritatea afectate în ultimele decenii de depopulare și de îmbătrânirea populației.

Pădurile cuprind suprafețe de mii de hectare în jurul acestor așezări, iar prezența lupilor a stârnit adesea neliniștea localnicilor, chiar și când versurile cântecelor locale au încercat să dea curaj oamenilor.

„Fost-am puiul pădurii și nu m-or mâncat lupii, lupii mânșe cai și boi, nu mânșe voiniși ca noi”, era unul dintre cântecele populare în satele pădurenilor, cules de compozitorul și etnograful Béla Bartók, în 1913, de la sătenii din Feregi.

Recent, un pădurar din zona Ghelariului a relatat că lupii au fost observați de mai multe ori în imaginile unor camere de supraveghere amplasate în pădure. În februarie, un alt localnic a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere, cu o haită de lupi trecând pe la marginea satului Vadu Dobrii, pe pajiștile acoperite atunci de zăpadă.

Tragedia neuitată din Munții Poiana Ruscă

Unii săteni spun că, aproape în fiecare iarnă, lupii își lasă urme pe zăpezile care acoperă ținuturile din vecinătatea satelor montane.

În Fărășești și Poieni, două sate izolate din județul Timiș, de la poalele Munților Poiana Ruscă, tragediile provocate de lupi în urmă cu mai multe decenii au continuat vreme îndelungată să îi neliniștească pe localnici.

În anii ’70, un lup îi atacase de două ori, într-o singură zi, pe oamenii din Poieni, omorând un cioban și pe soacra acestuia și sfâșiindu-le pe sora și soția bărbatului.

Supraviețuitoare a atacului lupului, Maria Sârbu, atunci în vârstă de vreo 30 de ani, a reușit să își salveze fiica mai mică, de doi ani, de furia animalului sălbatic, însă a rămas mutilată pentru tot restul vieții.

„Era un fel de lup, dar n-am apucat să-l văd prea bine, că m-o luat din spate. M-o pus la pământ pe-o parte şi mi-o sfâşiat pielea capului pe la spate. Eu m-am ghemuit peste fată, să n-o vadă. Noroc că era mică. Apoi mi-a rupt şi faţa cu gura. Pe moment n-am simţit durerea aşa de tare, eram amorţită. M-am târât cum am putut spre sat, ţinând fata lângă mine, să n-o scap. Eram toată numai sânge”, își amintea Maria, în anul 2000, la vârsta de 81 de ani.

În acea zi, Maria a reușit să se salveze, însă mama ei a murit ucisă de lup. Mai târziu, animalul sălbatic a atacat o stână din apropierea satului Poieni, ucigându-l pe soțul Mariei, după ce îl mușcase de gât. Sora bărbatului i-a sărit în ajutor victimei și a ucis animalul.

„A pândit lupul și l-a atacat, reușind să îl înjunghie cu o brișcă. Apoi i-a tăiat capul. Se spune, în sat, că era ceva necurat cu acel animal, că avea trăsături de om”, își amintea Mircea Pașca, un localnic din Poieni.

Lupii, temuți de români

În Chergheș, județul Hunedoara, timp de mai mulți ani, apariția nocturnă a unui lup pe ulițele satului le-a creat temeri localnicilor, încrezători că animalul sălbatic care atacase cotețele era un sătean care, după moarte, se transformase în strigoi. Oamenii au decis să își înfrunte teama într-un mod bizar. Într-o noapte, mai mulți săteni au dezgropat mormântul „pricoliciului” și s-au răzbunat pe rămășițele sale.

Munții Carpați adăpostesc una dintre cele mai numeroase populații de lupi din Europa. În România, numărul acestor animale sălbatice a fost estimat la 2.500 – 3.000 de exemplare, potrivit unui raport al Comisiei Europene publicat în 2023.

Animale protejate de lege în prezent, lupii au fost considerați, de-a lungul timpului, adevărate pericole pentru comunitățile românești. Încă din Evul Mediu, satele și orașele de pe teritoriul actual al României ofereau recompense celor care ucideau lupi. În secolul XX, haitele au continuat să fie privite cu teamă, iar românii au fost încurajați să le extermine, considerându-le un pericol pentru siguranța lor și a animalelor. Până la sfârșitul anilor ’80, existau chiar întreceri între vânători la capturarea și uciderea lupilor și a puilor lor.

„În ultimele săptămâni, vânătorii din judeţul Hunedoara au împuşcat mulţi lupi. Ei vor să egaleze recordul vânătoresc propriu din anul trecut, când au capturat 51 de lupi şi pui de lup. Cel mai norocos vânător s-a dovedit a fi paznicul de vânătoare Petru Moga, din zona Costeşti-Beriu: într-o zi din 1983, el a prins 6 pui de lup şi a reuşit să captureze şi lupoaica”, informa ziarul România Liberă, în 1984.

Munții Poiana Ruscă, „raiul” lupilor

Din 1993, lupul este ocrotit de lege în România. Atunci a fost adoptată Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979. Potrivit Convenției, fiecare țară contractantă se obligă să ia măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru a asigura conservarea speciilor de faună și floră sălbatică enumerate în anexele I-III ale documentului. Specia Canis lupus este listată în anexa II, „Specii de faună strict protejate”.

Potrivit unui raport din 2019 al Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, în România, lupii trăiesc, în principal, în pădurile compacte de amestec din zona de deal și de munte, la 600-2.300 de metri altitudine. Sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, iar în Europa aceste teritorii au suprafețe cuprinse între 10.000 și 50.000 de hectare. Lupii solitari nu au un teritoriu definit și străbat distanțe impresionante pentru a-și găsi perechea și a se reproduce. Principalele specii pe care le vânează lupul sunt căpriorul, cerbul și mistrețul, dar, în unele situații, se poate hrăni și cu fructe, vertebrate mai mici sau nevertebrate. Alteori atacă și produce pagube în rândul animalelor domestice.

„Contrar miturilor, dovezile științifice arată că lupii nu reprezintă un pericol pentru oameni: ei nu îi văd pe oameni ca pe o pradă și, în general, evită contactul cu oamenii, recunoscându-i pe aceștia drept o amenințare”, arăta Cristian-Remus Papp, coordonator al Departamentului Specii Sălbatice, WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură), pe site-ul organizației.

În coridorul ecologic Carpații Meridionali – Apuseni, care cuprinde județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara și Timiș, numărul estimat al lupilor din anii trecuți era de peste 1.800 de animale, cei mai mulți fiind concentrați în zona Hunedoara și Caraș-Severin, în Munții Retezat, Țarcu și Poiana Ruscă, urmate de județele Alba și Cluj, în Munții Bihorului, arăta raportul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.