 Stadionul Corvinul Hunedoara, demolat după 70 de ani de istorie. În locul lui va fi construită o arenă modernă | adevarul.ro
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Video Stadionul Corvinul Hunedoara, demolat după 70 de ani de istorie. În locul lui va fi construită o arenă modernă

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Lucrările de demolare a stadionului Corvinul au avansat rapid, iar tribuna principală a fost pusă la pământ în doar câteva zile. Construit la sfârșitul anilor ’50, stadionul din Hunedoara va lăsa locul unui complex modern.

Stadionul Corvinul, demolat aproape în totalitate
Stadionul Corvinul, demolat aproape în totalitate Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Hunedoara, un oraș cu 60.000 de locuitori, cu o tradiție metalurgică îndelungată, dar și cu o tradiție a fotbalului reanimată în ultimii ani, după succesele echipei Corvinul (câștigătoare a Cupei României în 2024), se alătură unui șir lung de orașe cu stadioane noi.

După 1990, în România au fost construite sau reconstruite cel puțin 16 stadioane importante, între care se numără Arena Națională (2011), Cluj Arena (2011), Ilie Oană – Ploiești (2011), Voluntari (2012), Ovidiu (2014), Ion Oblemenco – Craiova (2017), Turnu Măgurele (2018), Târgu Jiu (2019), Cumpăna (2019), Francisc von Neuman – Arad (2020), Arcul de Triumf (2020), Steaua (2021), Sepsi – Sfântu Gheorghe (2021), Rapid-Giulești (2022), Sibiu (2022) și Eugen Popescu – Târgoviște (2023).

Alte stadioane sunt în construcție ori în diferite etape de pregătire la București (Dinamo), Constanța, Pitești, Timișoara, Alexandria, Oradea, Brașov, Slatina și Bistrița, iar în alte localități, arenele de fotbal sunt anunțate în planurile autorităților.

În Hunedoara, stadionul a fost construit la sfârșitul anilor ’50 și inaugurat la 2 mai 1960, cu un meci între Corvinul și CFR Arad. După 66 de ani, în octombrie 2026, arena a intrat în proces de demolare. În mai puțin de două săptămâni, cea mai mare parte a stadionului a fost pusă la pământ, cu excepția tribunei oficiale, construită în mare parte din metal.

Costul demolării a fost estimat la 1,5 milioane de lei, fără TVA, și este suportat din bugetul local. Autoritățile au explicat că vechimea și starea avansată de degradare a stadionului au impus demolarea acestuia.

„Tribune din beton vechi din anii ’50, plăci crăpate și degradate, gradene și elemente prefabricate deteriorate, structuri de beton afectate de trecerea timpului și toate sprijinite direct pe pământ, fără fundații corespunzătoare. Expertizele tehnice au arătat că vechiul stadion nu mai prezintă siguranța necesară! Starea precară a construcțiilor, accentuată în ultimii ani, a transformat tribunele într-un risc care nu mai putea fi ignorat”, a transmis Primăria Hunedoara.

Stadionul Corvinul Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
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Stadionul Corvinul Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Reprezentanții instituției au arătat că unele gradene se desprindeau după doar două lovituri de picon, iar plăcile prefabricate din beton fuseseră așezate direct pe un val de pământ devenit nisipos și instabil, fără materiale de consolidare. De asemenea, structurile de beton prezentau fisuri, inclusiv în tribuna principală, iar unele scări erau atât de degradate încât armătura metalică devenise vizibilă.

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Firma contractată de primărie are un termen de șase luni de la semnarea contractului, la sfârșitul lunii septembrie, pentru finalizarea demolării, însă lucrările vor dura mai puțin.

Noul stadion, așteptat în 2028

La 30 septembrie, a fost semnată autorizația de construire pentru noul stadion din Hunedoara, care va fi ridicat pe locul vechiului complex.

„Noul stadion va fi construit printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii, în valoare totală de 54 de milioane de euro (inclusiv TVA), proiect la a cărui realizare va contribui şi municipiul Hunedoara cu 25 la sută din valoarea lucrărilor de construcţii şi montaj – 10,3 milioane de euro (sumă care va fi alocată în mai multe tranşe, pe durata derulării lucrărilor)”, anunța Primăria Hunedoara.

Conform Documentaţiei Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), noul stadion de la Hunedoara va avea o parcare subterană cu 430 de locuri, o capacitate de aproximativ 10.209 locuri în tribune, un teren cu gazon hibrid dotat cu instalaţie de încălzire, spaţii adecvate pentru mass-media, cabinete medicale, săli de sport, spaţii comerciale şi de alimentaţie publică, zone pentru expoziţii şi conferinţe şi multe alte facilităţi.

Conform criteriilor UEFA, noul stadion de la Hunedoara se va încadra în categoria IV, putând găzdui meciuri de fotbal inclusiv în competiţiile oficiale internaţionale. 

Construcția noului stadion a iscat și controverse. Unii localnici erau obișnuiți cu vechea arenă și preferau modernizarea ei, în locul unei investiții complete. Potrivit specialiștilor, standardele moderne pentru stadioane s-au schimbat în ultimele decenii, iar multe construcții realizate în anii ’60–’70 nu mai corespund cerințelor privind siguranța și confortul spectatorilor, accesul persoanelor cu dizabilități, și celor legate de instalațiile electrice și sanitare, parcări sau facilitățile comerciale și media. În același timp, un stadion nou oferă, în general, avantajul de a nu fi limitat de configurații depășite și poate facilita funcții și activități care pot spori viabilitatea economică a proiectului.

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„Designul stadionului trebuie să ia în considerare nevoia de a crea structuri ospitaliere, care oferă confort și siguranță la niveluri maxime. Stadioanele de fotbal sunt privite din ce în ce mai mult ca monumente arhitecturale în cadrul peisajului urban, care au un impact major asupra comunităților și infrastructurii înconjurătoare”, arată Ghidul UEFA pentru stadioane de calitate.

În vecinătatea noului stadion vor fi plantați peste 100 de arbori şi peste 450 de arbuşti, care îi vor înlocui pe cei aproximativ 50 de tei plantați în anii ’90 în spatele tribunelor de beton ale arenei, în locul șirului de plopi din anii ’60.

Viitorul stadion Corvinul din Hunedoara ar urma să fie finalizat în 2028, potrivit estimărilor constructorilor. Proiectul are o perioadă de implementare de 28 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării. Lucrările de construire ar putea începe la începutul anului 2027, după finalizarea demolării vechii arene și pregătirea terenului.

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