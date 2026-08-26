Un nou stadion de top va apărea în România! Când este programată inaugurarea

Oradea se pregătește să facă un pas important în ceea ce privește infrastructura sportivă. Autoritățile locale au anunțat semnarea contractului pentru construirea unei arene moderne, proiect care ar urma să fie finalizat în 2029.

Noua arenă din Oradea Foto: Facebook

Noul stadion este unul dintre proiectele importante pregătite în următorii ani pentru sportul românesc. În paralel, mai multe orașe, printre care București, Constanța, Hunedoara, Pitești și Timișoara, au în plan construirea sau modernizarea unor arene la standarde ridicate.

Vestea este cu atât mai interesantă pentru Oradea cu cât FC Bihor evoluează în prezent în Liga 2. Formația bihoreană nu a avut drept de promovare în Superliga în sezonul 2025/2026, însă autoritățile locale susțin dezvoltarea infrastructurii sportive și pregătesc condițiile pentru un proiect de anvergură.

Primarul Florin Birta a confirmat parafarea contractului pentru noua arenă, care ar urma să schimbe infrastructura sportivă a orașului și să ofere comunității un stadion modern începând din 2029.

„Noul stadion din Oradea: contract semnat! După ce ieri Consiliul Local Oradea a aprobat cota de 25% din valoarea contractului de lucrări, sumă care va permite demararea construcției în anul 2027, astăzi s-a făcut un nou pas important: a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea, la sediul Companiei Naționale de Investiții. Contractul a fost semnat cu câștigătoarea licitației, compania CON-A din Sibiu, constructorul care va realiza noul stadion. Este o firmă cu care Oradea are deja o legătură, CON-A fiind compania care a construit fabrica Nokian într-un timp impresionant, de mai puțin de un an.

Potrivit contractului, proiectarea va fi finalizată în cel mult șase luni, după care vor începe lucrările propriu-zise, cu o durată de 24 de luni. Asta înseamnă că, dacă termenele sunt respectate, în 2029 Oradea ar putea avea un stadion nou, modern și la standarde europene. Noul stadion al orașului nostru nu mai este doar un vis. Devine realitate!”, a transmis edilul, pe Facebook.