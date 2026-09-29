La aproape șapte decenii de la construcția sa, stadionul Corvinul din Hunedoara intră în proces de demolare. Arena și-a legat istoria de meciurile de fotbal ale echipei Corvinul, dar și de începuturile „orașului muncitoresc” Hunedoara, o perioadă privită cu nostalgie de mulți localnici.

Stadionul Corvinul va fi demolat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Stadionul Corvinul din Hunedoara a fost construit la sfârșitul anilor ’50 și inaugurat la 2 mai 1960, la un meci între Corvinul Hunedoara și CFR Arad (1–0). Vineri, 2 octombrie, arena din Hunedoara va găzdui ultimul meci al echipei locale Corvinul, un amical cu CSC Șelimbăr.

Stadionul din Hunedoara, demolat după aproape șapte decenii

După acest meci, utilajele vor primi undă verde pentru începerea demolării construcției care a animat comunitatea pasionaților de fotbal timp de aproape șapte decenii.

„Momentul parafării contractului de demolare s-a derulat chiar pe stadion, în semn de respect pentru istoria de 66 de ani a acestui loc în care zeci de mii de oameni s-au distrat, s-au supărat, au strigat, au plâns, au sperat şi, de foarte multe ori, s-au bucurat că au reuşit să-şi ducă echipa favorită spre victorii memorabile. Toate aceste momente au rămas în inima suporterilor corvinişti de toate vârstele. Lucrările pentru demolarea vechiului stadion vor fi executate de societatea BS Recycling din Cluj-Napoca, companie care are experienţă în domeniul lucrărilor de acest fel, având în portofoliu, de exemplu, demolarea vechiului stadion Steaua, din Bucureşti. Valoarea contractului pentru demolare este de 1,5 milioane de lei fără TVA”, a informat Primăria Hunedoara.

Stadion nou la Hunedoara, așteptat în 2028

Demolarea vechiului stadion este finanțată din bugetul local, iar lucrările vor trebui finalizate în termen de șase luni.

„Un nou stadion va fi construit printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii, în valoare totală de 54 de milioane de euro (inclusiv TVA), proiect la a cărui realizare va contribui şi municipiul Hunedoara cu 25 la sută din valoarea lucrărilor de construcţii şi montaj – 10,3 milioane de euro (sumă care va fi alocată în mai multe tranşe, pe durata derulării lucrărilor)”, a informat municipalitatea.

Dacă demolarea a devenit o certitudine, construcția noului stadion încă stârnește îndoieli în rândul multor localnici, deși contractul de proiectare și execuție a fost semnat încă din 2025. Potrivit constructorilor, noul stadion Corvinul va avea o suprafață totală de 37.207 metri pătrați și o capacitate de 10.100 de locuri. Complexul va avea un regim de înălțime S+P+3E și va respecta standardele categoriei UEFA 4, fiind pregătit să găzduiască competiții europene.

Noua construcție va include o sală de box, săli de forță și cardio, vestiare moderne cu dușuri, un cabinet medical, săli de conferință, un restaurant și spații administrative. De asemenea, vor fi amenajate zone exterioare pentru promenadă și evenimente, precum și parcări pentru spectatori și personal.

1/22 Stadionul Corvinul din Hunedoara va fi demolat Foto Daniel Guță (7) JPG

„Proiectul va avea o perioadă totală de implementare de 28 de luni, dintre care 6 luni vor fi dedicate fazei de proiectare, urmând ca execuția să demareze după finalizarea demolării actualei arene, eliberarea terenului de sarcini și obținerea autorizației de construire”, se arată în proiect. Construcția noii arene ar putea începe după demolarea stadionului actual, iar finalizarea sa este așteptată în 2028.

Stadionul Corvinul, locul amintirilor din fotbal

Stadionul din Hunedoara a fost proiectat în anii ’50 ca nucleu al unei baze sportive întinse pe circa 18 hectare, fiind gândit ca un stadion-parc, potrivit arhitecților.

A fost inaugurat în 1960, anul în care Corvinul Hunedoara a promovat în Divizia Națională A de fotbal. Pentru mulți hunedoreni, baza sportivă a fost locul în care își petreceau după-amiezile la meciurile echipei Corvinul, însă stadionul a găzduit și evenimente mai puțin obișnuite: aici a fost primit liderul sovietic Nikita Hrușciov, în 1962.

Nikita Hrușciov și Dej, la Hunedoara Foto: Scânteia, 1962

În vara anului 1962, pe Stadionul Corvinul, aproximativ 30.000 de oameni – potrivit ziarelor vremii – au asistat la discursul lui Nikita Hrușciov, aflat în vizită oficială la Hunedoara.

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„Mi s-a spus că regiunea dumneavoastră ocupă unul dintre locurile de frunte în economia naţională a României. Aici subsolul este bogat în zăcăminte de cărbune şi de minereuri de fier, munţii sunt acoperiţi de păduri care dau lemn de construcţie, şesurile fertile dau ţării recolte bogate. Cred însă că bogăţia cea mai mare sunt oameni liberi şi fericiţi, dumneavoastră dragi tovarăşi, stăpâni ai tuturor bogăţiilor pământului, truditori neobosiţi şi creatori ai valorilor materiale”, s-a adresat Hruşciov mulţimii aflate pe stadionul Corvinul.

Mii de hunedoreni la stadion, în timpul vizitei lui Hrușciov la Hunedoara Foto: Scânteia, 1962

Arena a găzduit, în 1982, un meci de fotbal între România și Cipru, din preliminariile Campionatului European din 1984, însă cea mai mare parte a istoriei sale a fost legată de meciurile echipei Corvinul Hunedoara.

În anii ’80, echipa era condusă de Mircea Lucescu, iar mii de oameni asistau la meciurile din Divizia A. Corvinul Hunedoara a promovat în 2026 în prima ligă de fotbal, însă nu și-a putut disputa meciurile pe teren propriu, la Hunedoara, din cauza situației în care se află stadionul local.

Stadionul, printre „monumentele” orașului muncitoresc

Hunedoara, un municipiu cu 60.000 de locuitori, are o istorie îndelungată a exploatării fierului și, chiar dacă turiștii o descoperă datorită Castelului Corvinilor, pentru mulți localnici localitatea înseamnă mai degrabă orașul industrial legat de vechile uzine de la sfârșitul secolului al XIX-lea, transformate într-un colos al siderurgiei.

Uzinele de fier din Hunedoara și-au început activitatea în 1884, când a intrat în funcțiune primul furnal construit pe valea Cernei, în apropiere de Castelul Corvinilor. Orașul s-a dezvoltat în jurul siderurgiei, alimentată de minele de fier, pădurile și carierele din Munții Poiana Ruscă și de cărbunele din Valea Jiului, cocsificat la uzinele din Călan.

În anii ’50, centrul industrial Hunedoara a intrat în cel mai amplu proces de extindere din istoria sa, iar în jurul lui orășelul cu 7.000 de locuitori dinainte de Al Doilea Război Mondial s-a extins rapid, ajungând în următoarele decenii la o populație de peste 80.000 de locuitori.

Stadionul construit la sfârșitul anilor ’50 a rămas unul dintre locurile legate de perioada de expansiune industrială a Hunedoarei, amintind de începuturile orașului muncitoresc. Alături de el, alte construcții emblematice le trezesc nostalgii localnicilor.

Simbolurile Hunedoarei din anii '50

Un astfel de loc este gara Hunedoarei, construită la începutul anilor ’50 și rămasă în conservare din 2018, când ultimul tren de călători a părăsit stația CFR, înainte de închiderea liniei Hunedoara–Simeria. Gara a păstrat două fresce de mari dimensiuni, realizate în stilul realist-socialist care domina arta anilor ’50.

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Tablourile au fost realizate de Paul Miracovici (1906–1973) și înfățișează munca în oțelăria din Hunedoara și localnici relaxându-se pe un deal din Hunedoara. Scenele au fost admirate chiar și de Nikita Hrușciov, lider al Uniunii Sovietice, primit cu onoruri în gara Hunedoarei, în timpul vizitei sale din 1962.

Din aceeași perioadă datează și Casa de Cultură, numită în trecut teatru-cinematograf, ridicată la mijlocul distanței dintre cartierul O.M. (Orașul Muncitoresc) și combinatul siderurgic al Hunedoarei. Teatrul din Hunedoara avea o sală de spectacole cu peste 700 de locuri și a fost construit având ca sursă de inspirație clădirea faimosului Teatru Balșoi din Moscova, înființat la începutul secolului al XIX-lea. În 2023, după mai mulți ani în care rămăsese închis, teatrul, renovat, a fost redeschis publicului.

Teatrul din Hunedoara Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Tot în anii ’50 a fost ridicat un alt complex emblematic al Hunedoarei, restaurantul Corvinul, și el cu o arhitectură inspirată de construcții reprezentative pentru arhitectura sovietică din „epoca Stalin”.

Cu pardoseli de marmură, coloane și fresce realist-socialiste, restaurantul devenise, la inaugurarea sa din 1954, un adevărat monument al Hunedoarei din epoca stalinistă. La 21 iunie 1962, Nikita Hrușciov, omul politic care a condus URSS între anii 1953 și 1964, în timpul Războiului Rece, a vizitat Hunedoara și a cinat la restaurantul din O.M., împreună cu liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej și cu Nicolae Ceaușescu.