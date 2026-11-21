Mai multe persoane din Deva au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Unul dintre pacienți a declarat că i s-a făcut rău după ce a consumat mâncare de la un restaurant din municipiu care livrează meniul zilei.

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„În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 13:00, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara a fost notificată de către Direcția de Sănătate Publică Hunedoara cu privire la o posibilă situație de toxiinfecție alimentară, după ce șapte persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, acuzând stare generală de rău, episoade de greață, vărsături și scaune diareice” a transmis Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Hunedoara, potrivit News Alert HD.

DSVSA Hunedoara a efectuat un control la restaurantul din Deva indicat drept posibilă sursă a toxiinfecției alimentare.

Inspectorii au descoperit mai multe nereguli, printre care întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și ustensilelor, nerespectarea circuitelor tehnologice și lipsa operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD).

Cauza îmbolnăvirilor nu a fost însă confirmată. Având în vedere deficiențele constatate și riscurile asociate acestora, au fost dispuse următoarele măsuri:

suspendarea activității unității, până la remedierea deficiențelor și îndeplinirea condițiilor legale de funcționare;

aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20000 lei.

„Totodată, au fost recoltate probe din materiile prime utilizate la prepararea hranei, acestea urmând să fie analizate în cadrul laboratorului sanitar veterinar județean, în vederea identificării eventualilor agenți patogeni”, a adăugat sursa citată.

DSVSA Hunedoara precizează că nu a fost confirmată o legătură între alimentele consumate și îmbolnăvirea pacienților, fiind așteptate rezultatele analizelor de laborator și concluziile anchetei.