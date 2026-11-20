Un bărbat de 34 de ani, din București, este cercetat pentru hărțuire, după ce a urmărit timp de mai bine de un an o femeie pe care nu o cunoștea. Potrivit anchetatorilor, acesta a ajuns să se cațere pe pervazul apartamentului victimei, situat la parterul unui bloc, pentru a o privi în timp ce dormea. În urma plângerii depuse de femeie, inculpatul s-a ales cu montarea unei brățări electronice și interdicția de a se apropia de aceasta la mai puțin de 200 de metri.

Foto: Alina Mitran

Femeia a reclamat la Secția 19 de Poliție că, începând din iulie anul trecut, un bărbat o urmărea în mod repetat pe stradă, și că a urmărit-o inclusiv până acasă.

Situația a devenit și mai alarmantă după ce, într-o noapte, aceasta a observat o siluetă la geam. A recunoscut că era același individ care o urmărea prin oraș.

Speriată, femeia și-a chemat rudele să locuiască la ea și a instalat un sistem de supraveghere video, dar măsurile nu l-au descurajat pe bărbat, susțin procurorii.

„Inculpatul, cu precădere noaptea, se cățăra până la fereastra dormitorului victimei, amplasat la parterul unui bloc, și o privea pe aceasta, nefiind descurajat nici când a fost surprins de partenerul ei sau când a fost montat un sistem de supraveghere video”, au transmis anchetatorii, potrivit Știrilor Pro TV.

Ce explicații a dat bărbatul

După ce a fost identificat și audiat, bărbatul și-a recunoscut comportamentul, încercând să îl justifice prin asemănarea fizică între victimă și fosta sa iubită, de care se despărțise cu mai mulți ani în urmă.

„Inculpatul și-a motivat gestul prin asemănarea fizică dintre persoana vătămată și fosta lui iubită, de care s-a despărțit în urmă cu mai mulți ani”, au precizat procurorii.

Bărbatul poartă brățară electronică și nu se poate apropia de victimă

Deși este cercetat pentru hărțuire, în acest caz nu a fost solicitată arestarea preventivă. În schimb, autoritățile au dispus măsuri de protecție pentru femeie. Bărbatului i-a fost montată o brățară electronică de monitorizare și i s-a interzis să se apropie de victimă la o distanță mai mică de 200 de metri.

Totodată, acesta este obligat să se prezinte la secția de poliție de care aparține cu domiciliul ori de câte ori este chemat. Nerespectarea măsurilor impuse poate atrage consecințe penale și poate duce la luarea unor măsuri preventive mai severe.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.