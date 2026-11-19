Un bărbat de 30 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, miercuri, 18 noiembrie, fiind acuzat că și-a agresat concubina, în vârstă de 25 de ani, pe o stradă din Craiova, și i-a furat un inel de pe deget.

„În cursul zilei de ieri, 18 noiembrie, ora 12.43, polițiștii au fost sesizați de o tânără de 25 de ani, din comuna Daneți, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de concubinul său pe o stradă din municipiul Craiova”, transmite IPJ Dolj într-un comunicat.

Potrivit polițiștilor, bărbatul și-ar fi agresat concubina în timp ce se aflau în mașina acestuia, pe strada Decebal din Craiova, apoi i-ar fi furat un inel și ar fi plecat. Ulterior, a fost prins în trafic de polițiști, cu sprijinul jandarmilor.

„În conformitate cu prevederile legale, tinerei i-a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile și, totodată, dispusă monitorizarea electronică a acestuia.

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.”

Joi, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.