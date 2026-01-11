search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Video Opt persoane, salvate după ce au rămas blocate de zăpadă în județul Hunedoara: „Le evacuăm în siguranță!”

Publicat:

Un grup de șapte adulți și un copil a fost evacuat în siguranță după ce a rămas izolat într-o zonă greu accesibilă din județul Hunedoara, în urma ninsorilor abundente.

Opt persoane, șapte adulți și un minor, au trecut prin momente dificile după ce au rămas blocate în localitatea Ticera, comuna Bulzeștii de Sus, județul Hunedoara, la limita cu județul Alba. Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar autoritățile au intervenit de urgență.

Grupul își petrecea zilele de sărbători la o casă de vacanță din Ticera, însă ninsorile masive le-au făcut imposibilă întoarcerea acasă, în județul Bihor. Drumul de acces spre localitate nu este amenajat și poate fi parcurs doar cu mașini de teren, iar zăpada depusă a blocat complet traseul, atingând pe alocuri peste 80 de centimetri.

Sunt 8 persoane și o să le evacuăm în siguranță!”, au transmis salvatorii în momentul declanșării intervenției.

Intervenție dificilă, la -13 grade

„Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a constituit o echipă de intervenție formată din 3 jandarmi hunedoreni, un echipaj de 2 jandarmi din cadrul IJJ Alba și un echipaj Salvamont. La temperaturi de -13 grade Celsius, echipa s-a deplasat la fața locului cu mijloace de intervenție speciale (auto 4×4 și un vehicul cu șenile) pentru a acorda sprijin persoanelor blocate”, se arată în comunicat.

Ajungerea la grup nu a fost deloc ușoară. Timp de peste cinci ore, jandarmii și salvamontiștii au luptat cu zăpada și terenul dificil pentru a ajunge la persoanele blocate.

Din fericire, niciuna dintre persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. „Minorul și mama sa au fost transportați cu șenilata împreună cu un lucrător de la Salvamont, iar ceilalți membri ai grupului au început evacuarea pe jos, însoțiți de un jandarm din cadrul IJJ Hunedoara”, au mai transmis salvatorii. După ce i-a dus în siguranță pe mamă și copil, salvatorul de la Salvamont s-a întors și i-a preluat, pe rând, și pe ceilalți.

Misiune încheiată cu succes

Operațiunea s-a încheiat cu succes, toate cele opt persoane fiind conduse în siguranță până în zona localității Dealul Crișului, unde și-au regăsit autoturismele personale.

Intervenția autorităților a prevenit o situație care ar fi putut deveni periculoasă, având în vedere condițiile meteo extreme și izolarea completă a zonei.

Hunedoara

