Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat în secret la Moscova pentru tratament după rănile suferite în bombardamente

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost transportat în secret în Rusia pentru a primi îngrijiri medicale după rănile suferite în urma bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului.

Ziarul kuweitian Al-Jarida, citând o sursă apropiată conducerii iraniene, susține că Mojtaba Khamenei a fost transportat în Rusia cu un avion militar rus după ce a fost rănit în timpul atacurilor asupra Teheranului de pe 28 februarie.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi propus personal găzduirea liderului iranian pentru tratament în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. După consultări interne la Teheran, propunerea ar fi fost aprobată, iar Khamenei ar fi fost transportat în Rusia în aceeași seară, însoțit de medici iranieni. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale la Moscova, scrie și dailymail.

Surse neconfirmate spun că Mojtaba Khamenei se află în comă, iar unele informații susțin că și-ar fi pierdut unul sau ambele picioare, iar ficatul sau stomacul i-ar fi fost afectate. El este tratat de Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul iranian al Sănătății și unul dintre cei mai buni chirurgi de traumă din țară.

Rămâne neclar dacă rănile lui Mojtaba au fost cauzate de aceleași atacuri care i-au ucis tatăl, Ayatollah Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani. Oficialii iranieni au confirmat că noul lider este rănit, dar nu au oferit detalii suplimentare.

Între timp, comandanții iranieni din teritoriu par să nu fi primit ordine de la liderul suprem, iar țara este condusă temporar de oficiali ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care continuă operațiunile militare.

Prima declarație a lui Mojtaba Khamenei despre război a fost citită de un prezentator de știri, liderul iranian avertizând că Iranul va continua să răzbune „sângele martirilor săi” și menținând deschiderea către relații bune cu vecinii din regiune.

El a cerut închiderea imediată a bazelor americane din apropiere și a anunțat că va căuta despăgubiri de la inamicii țării.

Liderul suprem a subliniat și sprijinul grupărilor proxy din Irak și Yemen în lupta împotriva Statelor Unite și Israelului și a amintit pierderile suferite de familia sa în atacul aerian care i-a ucis tatăl.

Deși nu a mai fost văzut de săptămâni, rămâne clar că Iranul continuă operațiunile militare sub conducerea comandanților locali, în absența liderului suprem.

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 14 martie, că nu este sigur dacă Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, mai este în viață, după ce acesta nu a apărut în public pentru prima sa declarație oficială.

„Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate”, a afirmat Trump, într-un interviu pentru NBC News.