Avalanșă uriașă la Bâlea Lac. Salvamont avertizează asupra unui pericol major în Munții Făgăraș

O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs în zona Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, fiind considerată de specialiști una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani. Salvamont Sibiu avertizează că, la peste 1.800 de metri altitudine, s-au format plăci de vânt periculoase și recomandă prudență maximă turiștilor.

→ Imaginea 1/4: Avalanşă uriaşă la Bâlea Lac FOTO: Facebook/ Avalanșă în Carpați

Salvamont Sibiu a anunțat vineri că, în urma ninsorilor și a vântului puternic din ultimele zile, în zona înaltă a Munților Făgăraș s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative, iar în mai multe locuri s-au declanșat avalanșe.

„Ca urmare a ninsorilor şi vântului din ultimele zile, în Munţii Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 de metri s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative. De asemenea, au avut loc câteva avalanşe spontane de dimensiuni considerabile”, a transmis Salvamont Sibiu, potrivit News.ro.

Salvamontiștii avertizează că deplasarea în zona înaltă este riscantă și nu este recomandată turiștilor fără experiență, mai ales celor care nu au echipament adecvat.

Una dintre cele mai mari avalanșe din ultimii ani

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook „Avalanşe în Carpaţi”, o avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat natural în noaptea de joi spre vineri, pe fondul acumulărilor importante de zăpadă aduse de vânt.

„A curs practic toată coroana de sub Balcoane, de sub bolovanul (est de vf. Paltinu) până la Hornul Negru, după Steag. Aceasta e una din cele mai mari avalanşe înregistrate în zona Bâlea, în ultimii 5 ani”, au precizat specialiștii.

Nu este primul incident de acest tip din zonă în această iarnă. O altă avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată pe 2 ianuarie de doi schiori, tot în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș.