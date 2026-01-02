O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

"În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de doi schiori aflaţi în zona cunoscută sub denumirea ”Balcoane”. Avalanşa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară şi ajungând dincolo de zona chioşcurilor de la Bâlea Lac. Cei doi schiori nu au fost surprinşi de masa de zăpadă şi au scăpat fără leziuni fizice, reuşind să se retragă în siguranţă", a transmis sursa citată.

Salvamontiştii sibieni le recomandă prudenţă maximă turiştilor aflaţi în zonele alpine din Munţii Făgăraş în această perioadă: să verifice buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană; să evite practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanşă este ridicat; să respecte traseele marcate şi indicaţiile salvatorilor montani.