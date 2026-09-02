Doi cetățeni străini, arestați după „ceremonia spirituală” cu droguri de mare risc din Hunedoara. Decizia instanței este definitivă

Cei doi cetățeni străini – un danez și un peruvian – acuzați că au organizat, împreună cu o româncă, un „retreat” la o pensiune din județul Hunedoara rămân în arest preventiv. Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri contestațiile formulate de cei doi împotriva măsurii dispuse de Tribunalul Hunedoara, hotărârea fiind definitivă.

FOTO: Poliția Română Foto: DIICOT

Cei doi sunt cercetați într-un dosar de trafic de droguri de mare risc, după ce anchetatorii susțin că aceștia ar fi introdus în România substanțe care urmau să fie utilizate în cadrul unor așa-numite ceremonii spirituale, potrivit News.ro.

Evenimentul a fost organizat la o pensiune din localitatea Boșorod și promovat pe rețelele sociale ca o experiență menită să îi ajute pe participanți să se „reconecteze cu sinele”.

Potrivit procurorilor, participanții erau selectați în urma unor interviuri desfășurate în această vară, accesul fiind posibil doar pe bază de recomandare. Pentru participare, aceștia ar fi plătit între 590 și 650 de euro, sumă care includea cazarea, masa și participarea la ceremoniile organizate în cadrul evenimentului.

În cadrul „retreatului” urmau să participe persoane care se prezentau drept șamani din Peru.

Ancheta DIICOT indică faptul că, pe 27 august, cei doi cetățeni străini ar fi introdus în România drogurile care urmau să fie folosite în timpul ritualurilor.

„Investigațiile au arătat că în cursul «ritualurilor» urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de «șamani», sub formă de Ayahuasca, care conține DMT - drog de mare risc și «San Pedro» - denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalina - substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc. La ceremonia spirituală denumită «Amazon Weekend», își anunțaseră prezența șamani și alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau «reconectarea cu sinele»”, au transmis procurorii.

Vineri, polițiștii și procurorii specializați în combaterea traficului de droguri au făcut percheziții la pensiunea unde urma să aibă loc evenimentul.

Anchetatorii au descoperit peste 6,6 litri de substanță lichidă care conținea mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină, precum și alte recipiente cu substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare.

În timpul percheziției au mai fost găsite cântare de precizie, dispozitive despre care anchetatorii susțin că erau destinate consumului prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă.

Potrivit DIICOT, unele dintre substanțe erau deja pregătite pentru consum atunci când anchetatorii au ajuns la pensiune.

„La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum «ceaiurile» conținând droguri de mare risc. De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative”, au precizat procurorii.

Duminică, Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățenilor danez și peruvian. În cazul româncei implicate în organizarea evenimentului, instanța a dispus măsura controlului judiciar.

Cei doi străini au contestat decizia, însă Curtea de Apel Alba Iulia le-a respins miercuri contestațiile. Hotărârea este definitivă.