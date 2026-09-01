 Întâlnirea spirituală de la Hunedoara cu şamani şi droguri de mare risc s-a încheiat cu arestări. Participanții plăteau între 590 și 650 de euro | adevarul.ro
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Video Întâlnirea spirituală de la Hunedoara cu şamani şi droguri de mare risc s-a încheiat cu arestări. Participanții plăteau între 590 și 650 de euro

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O femeie de cetățenie română este cercetată sub control judiciar, iar doi bărbați, un peruan și un danez, au fost arestați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după ce ar fi organizat un eveniment cu tematică spirituală în județul Hunedoara.

Cocktail de droguri
Drogurile găsite la percheziții Foto: DIICOT

Doi bărbați au fost arestaţi preventiv, iar o femeie este cercetată sub control judiciar, ei fiind acuzaţi că ar fi introdus în România drogurile pentru a fi consumate la un eveniment promovat ca o experiență de „reconectare cu sinele”, prin ritualuri ale „Amazonului Peruvian”.

La percheziții, anchetatorii au descoperit și ridicat peste 6 litri de substanță lichidă cu mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene si alte substanțe aflate în curs de expertizare.

Din probatoriul administrat a rezultat că pe 27 august, cei doi inculpați au introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării de către femeie, la o pensiune situată în localitatea Boșorod, a unui eveniment destinat persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian, în cadrul căruia urmau să se consume substanțe vegetale conținând droguri.

La ceremonia spirituală denumită „Amazon Weekend”, își anunțaseră prezența șamani și alte persoane care, conform promovării online a evenimentului, doreau ”reconectarea cu sinele”.

Descinderi DIICOT în timpul unui ritual șamanic (7) jpeg
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Descinderi DIICOT în timpul unui ritual șamanic (7) jpeg Foto: DIICOT

Actele de urmărire penală au reliefat că, recrutarea participanților a avut loc prin intermediul unor interviuri organizate în vara anului 2026, participare este posibilă doar pe bază de recomandare, prețul fiind de 590 și 650 euro de persoană, sume ce includeau atât ceremoniile cât și cazarea și masa. Investigațiile au arătat că în cursul ritualurilor” urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de șamani”, sub formă de Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc și San Pedro” – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalina – substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc”, potrivit DIICOT.

Astfel, în după amiaza de 28 august, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție la pensiunea ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate cantitatea de peste 6,6 litri substanță lichidă conținând mescalina, mai multe recipiente conținând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ și PSILOCIBINĂ), diverse vase și plicuri conținând substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă.

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum „ceaiurile” conținând droguri de mare risc.

De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative.

Ieri, 31 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și măsura controlului judiciar față de inculpată.

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