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18 august: Ziua în care femeile au primit dreptul de vot în SUA. Decizia care a schimbat lumea

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La 18 august 1916 s-a născut istoricul Neagu Djuvara, iar în 1920 a fost ratificat al 19-lea Amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor. În 1934, Al Capone a fost transferat la Alcatraz, iar în 2008 Rafael Nadal a devenit lider ATP.

Femei americane votân pentru prima oară în 1920 FOTO britannica.com
Femei americane votân pentru prima oară în 1920 FOTO britannica.com

1916 – Nașterea istoricului Neagu Djuvara

La 18 august 1916, s-a născut la București Neagu Djuvara, istoric, diplomat, filosof și jurnalist român. A studiat la Paris, unde a obținut licența în istorie la Sorbona în 1937 și doctoratul în drept în 1940. În 1943 a intrat în Ministerul Afacerilor Externe, iar în 1944 a fost trimis la Stockholm, unde a lucrat ca diplomat până în 1947.

După instaurarea regimului comunist în România, Djuvara a rămas în exil și a activat în organizații ale emigranților români din Franța. În 1961 a plecat în Niger, unde a lucrat timp de 23 de ani ca diplomat și consilier juridic al Ministerului Afacerilor Externe și ca profesor la Universitatea din Niamey. A revenit în România după 1989 și a predat la Universitatea din București între 1991 și 1998. A publicat peste 20 de volume de istorie și memorii și a murit la București, la 25 ianuarie 2018.

1920 – Ratificarea celui de-al 19-lea Amendament al Constituției SUA

La 18 august 1920, statul Tennessee a ratificat al 19-lea Amendament al Constituției Statelor Unite, devenind al 36-lea stat care a aprobat documentul și asigurând astfel numărul necesar de state pentru ratificare. Amendamentul prevedea că dreptul cetățenilor americani de a vota nu putea fi refuzat sau restrâns de Statele Unite sau de un stat „pe motiv de sex”.

Amendamentul fusese adoptat de Congres în iunie 1919, după mai multe decenii de campanie pentru sufragiul femeilor. Ratificarea din Tennessee a reprezentat etapa constituțională decisivă, însă amendamentul a fost certificat oficial de secretarul de stat Bainbridge Colby abia la 26 august 1920. Extinderea dreptului de vot nu a însemnat imediat acces egal la urne pentru toate femeile, deoarece în deceniile următoare au continuat să existe legi și practici discriminatorii, în special împotriva femeilor afro-americane și a altor minorități.

1934 – Al Capone este transferat la Alcatraz

La 18 august 1934, autoritățile federale l-au scos pe Al Capone din Penitenciarul Federal din Atlanta pentru a-l transfera către noua închisoare federală de pe insula Alcatraz. Capone a ajuns efectiv la Alcatraz pe 22 august 1934, împreună cu un grup de 53 de deținuți transferați de la penitenciarele din Atlanta și Lewisburg. Documentele FBI confirmă data de 22 august pentru intrarea sa în închisoare.

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Transferul a avut loc deoarece autoritățile federale urmăreau să limiteze posibilitatea lui Capone de a-și continua activitățile criminale și de a exercita influență asupra altor persoane din exteriorul penitenciarului. Alcatraz fusese transformat în penitenciar federal de maximă securitate în 1934, iar regimul de detenție urmărea un control strict al deținuților și al comunicării acestora cu lumea exterioară. Capone a rămas la Alcatraz până în 1938, când a fost transferat la Federal Correctional Institution din Terminal Island, California.

1939 – Începutul înregistrării copiilor cu dizabilități în Germania nazistă

La 18 august 1939, Ministerul de Interne al Reichului a emis un ordin prin care medicii, asistentele și moașele trebuiau să raporteze nou-născuții și copiii cu vârsta de până la trei ani care prezentau semne ale unor dizabilități fizice sau mintale severe. Măsura a făcut parte din pregătirea programului nazist de ucidere a persoanelor cu dizabilități, cunoscut ulterior drept programul de „eutanasie” a copiilor.

Începând din toamna anului 1939, copiii identificați prin acest sistem au fost trimiși în clinici pediatrice desemnate din Germania și Austria. Personalul medical din aceste instituții a ucis copii prin administrarea unor doze letale de medicamente sau prin înfometare. Programul destinat inițial copiilor cu dizabilități a fost ulterior extins și a devenit parte a politicii naziste de ucidere sistematică a persoanelor cu dizabilități; programul de ucidere a adulților este cunoscut sub denumirea de Aktion T4.

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2008 – Rafael Nadal devine liderul clasamentului ATP

La 18 august 2008, tenismenul spaniol Rafael Nadal a devenit pentru prima dată lider al clasamentului mondial ATP, la vârsta de 22 de ani, detronându-l pe elvețianul Roger Federer. Nadal acumulase punctele necesare în sezonul 2008 prin rezultatele de la Roland Garros, Wimbledon, turneele ATP Masters 1000 și prin victoria de la Jocurile Olimpice de la Beijing.

La Jocurile Olimpice de la Beijing, Nadal a câștigat medalia de aur la simplu, după ce l-a învins în finală pe chilianul Fernando González, cu 6-3, 7-6 (2), 6-3. Victoria olimpică i-a adus punctele ATP necesare pentru urcarea pe primul loc, poziție pe care clasamentul oficial din 18 august 2008 îl consemnează cu 6.700 de puncte, înaintea lui Federer, cu 5.930 de puncte.

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