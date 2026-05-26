Bacalaureatul se schimbă din 2030: elevii vor avea mai multe probe și examene scrise noi. Documentul este în consultare publică

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul privind noua structură a examenului de Bacalaureat începând cu 2030, iar modificările propuse schimbă semnificativ modul în care vor fi evaluați elevii. Noul model, fundamentat pe Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, introduce probe suplimentare și pune un accent mai mare pe competențele generale și pe limbile străine.

Noua structură a Bacalaureatului va include trei categorii mari de evaluări. FOTO: Shutterstock

Cea mai importantă schimbare este apariția unei noi probe scrise obligatorii, denumită „Proba F”, destinată evaluării competențelor de bază. Aceasta va obliga elevii să susțină examene și din arii complementare profilului ales.

Astfel, un elev de la profil real va trebui să susțină și o probă la o disciplină umanistă, iar un elev de la uman va avea de trecut un examen din aria reală.

Totodată, proiectul prevede două probe orale obligatorii la limbi moderne, nu doar una, cum se întâmplă în prezent. Elevii vor susține examene pentru Limba modernă 1, la nivel B2, și Limba modernă 2, la nivel B1 sau A2.

O altă modificare importantă vizează profilul umanist, specializarea filologie, unde limba străină devine probă scrisă obligatorie în cadrul examenului.

Noua structură a Bacalaureatului va include trei categorii mari de evaluări: probe de competențe orale și digitale, probe scrise comune și probe diferențiate în funcție de profil.

La probele de competențe, elevii vor susține:

- evaluare orală la Limba română;

- evaluare orală la Limba maternă, pentru minorități;

- două probe orale la limbi moderne;

- probă practică pentru competențe digitale.

La examenele scrise, toți elevii vor avea probe obligatorii la Limba română și, unde este cazul, la Limba maternă.

În plus, vor exista două probe diferențiate:

- Proba E, cu două examene specifice profilului;

- Proba F, nou introdusă, pentru competențe complementare.

De exemplu, un elev de la profilul Filologie va susține:

- Limba română – scris;

- o limbă străină – scris;

- Istorie sau Geografie;

- o probă complementară din zona reală, precum Matematica.

În cazul unui elev de la Mate-Info, structura va include:

- Limba română – scris;

- Matematică;

- Informatică sau Fizică;

- o probă umanistă complementară, precum Istorie sau Sociologie.

Prin noul model, Ministerul Educației urmărește ca absolvenții să aibă o pregătire mai echilibrată și competențe mai largi, indiferent de profilul ales în liceu. Proiectul se află momentan în consultare publică și ar urma să se aplice elevilor care vor susține Bacalaureatul în anul 2030.

