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Începe Bacalaureatul 2026. Cine îi examinează pe candidați la probele pentru evaluarea competențelor

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Bacalaureatul 2026, sesiunea iunie-iulie, începe luni, 8 iunie 2026. Prima probă pentru absolvenții de liceu care s-au înscris să susțină examenul este cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Bacalaureatul 2026 începe luni, 8 iunie FOTo: arhiva/Shutterstock
Bacalaureatul 2026 începe luni, 8 iunie FOTo: arhiva/Shutterstock

Emoțiile pentru absolvenții de liceu care s-au înscris să susțină probele Bacalaureatului 2026 sunt la cote maxime, chiar dacă au trecut și prin simulări. Luni, 8 iunie 2026, începe examenul, în perioada 8-9 iunie fiind programată prima probă - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A].

Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni (iunie - iulie) a examenului național de Bacalaureat 2026 se desfășoară în intervalul 8 - 17 iunie.

Calendarul susținerii probelor de evaluare a competențelor:

- 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A];

- 10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B];

- 11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D];

- 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională [proba C].

Peste 130.000 candidați înscriși la prima sesiune a Bacalaureatului 2026

În sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2026 sunt așteptați să susțină probele, potrivit datelor înregistrate și furnizate de comisiile județene/comisia ISMB de organizare a examenului, peste 130.000 de candidați (absolvenți de liceu din promoția curentă și din seriile anterioare). Aceștia susțin toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare (este cazul absolvenților din seriile anterioare), doar probele nepromovate.

La evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale, sunt doi profesori examinatori. Unul dintre aceștia este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar cel de-al doilea - un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ.

În situațiile în care condiția ca un alt profesor care nu a predat la clasă nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte școli, precizează reprezentanții Ministerului Educației, într-un comunicat de presă.

Probele nu sunt notate cu admis/respins

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene (așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins)”, precizează ministerul.

Și rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Regula „Fără ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea” se aplică și în cadrul probelor orale, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

Este interzisă folosirea telefoanelor mobile, a căștilor audio, a dispozitivelor tip IoT, precum și a oricăror alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare ce permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul, mai atrag atenția reprezentanții ministerului. Sunt interzise și comunicarea între candidați sau cu exteriorul, copierea, transmiterea de materiale care permit copiatul sau schimbul între ei a foilor din lucrare, ciornelor, notițelor sau de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis respectivele materiale”, este avertismentu.

Probele de evaluare a competențelor, așa cum se procedează și în cazul probelor scrise. sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Refuzul de a răspunde sau de a rezolva subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră absență de la proba respectivă.

Probele scrise ale Bacalaureatului 2026, sesiunea iunie-iulie 2026, încep luni, 29 iunie.

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