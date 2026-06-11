Bacalaureat 2026: elevii susțin joi și vineri proba orală la limba străină. Cum se face evaluarea

Examenul de Bacalaureat 2026 continuă joi, 11 iunie, cu proba de evaluare a competențelor de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională, în cadrul primei sesiuni din acest an. Testarea va avea loc pe parcursul a două zile, urmând să se încheie vineri.

Potrivit Ministerului Educației, evaluarea este realizată de doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate. În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită, examinarea se face de către profesori din alte unități de învățământ.

Rezultatele nu sunt exprimate prin note, ci prin stabilirea nivelului de competență, conform standardelor naționale și europene.

Urmează proba digitală și examenele scrise

După încheierea probelor lingvistice, absolvenții de liceu vor susține, între 15 și 17 iunie, evaluarea competențelor digitale.

Probele scrise vor începe pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română, urmate de proba obligatorie a profilului pe 30 iunie și de proba la alegere a specializării, programată pentru 2 iulie. Elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba maternă pe 3 iulie.

Peste 130.000 de candidați înscriși

Potrivit datelor oficiale, peste 130.000 de absolvenți de liceu din promoția curentă și din seriile anterioare sunt așteptați să participe la examen, fie pentru toate probele, fie doar pentru cele nepromovate în sesiunile anterioare.

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi și în următoarele două zile. Rezultatele finale vor fi publicate în data de 13 iulie.