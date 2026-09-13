„Au contribuit la emanciparea naţiunii”. Nicuşor Dan l-a elogiat pe Avram Iancu la Țebea

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis duminică, 13 septembrie, un mesaj cu prilejul serbărilor naţionale de la Ţebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu, subliniind că aceste evenimente reprezintă „expresia respectului pentru toţi cei care au contribuit la emanciparea naţiunii române”.

Se împlinesc 154 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu Foto: Adevărul / Daniel Guță

„Comemorăm astăzi 154 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu, una dintre marile personalități ale istoriei noastre și o figură emblematică a generației pașoptiste.Prin acțiunea sa politică, prin capacitatea de a mobiliza și de a inspira, „Crăișorul Munților” a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaștere și egalitate în drepturi”, a transmis șeful statului, citat într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

În mesajul său, Nicuşor Dan a subliniat că „prin acțiunea sa politică, prin capacitatea de a mobiliza și de a inspira, `Crăișorul Munților` a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaștere și egalitate în drepturi”,

Prezenţa constantă a publicului la serbările de la Ţebea arată, potrivit preşedintelui, că memoria lui Avram Iancu „este vie şi că legătura dintre generaţii a rămas trainică”.

Nicuşor Dan a vorbit şi despre contextul actual de securitate, afirmând că „perpetuarea războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei ne reaminteşte că libertatea, suveranitatea şi dreptul popoarelor de a-şi decide propriul destin nu sunt câştigate pentru totdeauna”.

Șeful statului a subliniat responsabilitatea României de a rămâne „ancorată în comunitatea valorilor occidentale”, de a-şi consolida securitatea şi de a acţiona alături de parteneri pentru apărarea păcii şi a ordinii internaţionale:

„Drumul țării noastre către libertate și democrație a fost posibil prin hotărârea, curajul și sacrificiile asumate de generațiile care, în momentele dificile au istoriei, au ales să pună mai presus de orice interesul comun al unei națiuni în devenire”.

„Glorie eternă lui Avram Iancu”

Preşedintele a insistat asupra importanţei păstrării memoriei eroilor naţionali:

„Să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu și a tuturor eroilor care și-au dedicat viața împlinirii idealurilor naționale. Cel mai potrivit mod de a le onora jertfa este prin consolidarea unei societăți construite pe respect pentru democrație și orientată spre dezvoltare și modernizare. Glorie eternă lui Avram Iancu și tuturor eroilor noștri! Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a încheiat șeful statului.

Avram Iancu a fost unul dintre liderii românilor transilvăneni în timpul Revoluției de la 1848–1849 și conducătorul rezistenței moților din Munții Apuseni. Înainte ca revoluția să degenereze într-un război civil soldat cu mii de victime, el s-a implicat în organizarea Marii Adunări Naționale de la Blaj, din mai 1848.

Tradiția comemorării lui Avram Iancu, stins din viață la 10 septembrie 1872, a început la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă în ultimele decenii evenimentul a căpătat și o pronunțată tentă politică. Manifestările de la Țebea au fost adesea folosite de partidele politice pentru promovare, iar numeroși politicieni au încercat să se afle în prim-planul ceremoniilor.