Simion și alaiul său, scandal la Țebea. Fotograful liderului AUR a urcat pe mormântul lui Avram Iancu, de unde a fost scos de preot

Cu o zi înainte de Serbările Naționale de la Țebea, George Simion și susținătorii săi au provocat controverse, după ce fotograful său a urcat efectiv pe mormântul lui Avram Iancu pentru a face poze, fiind scos rapid de preotul paroh.

Cu o zi înainte de tradiționalele Serbări Naționale de la Țebea, acolo unde românii vin anual să-i aducă un omagiu lui Avram Iancu, partidul AUR a considerat de cuviință să „deschidă festivitățile” pe cont propriu, potrivit stirihunedoara.ro.

George Simion, președintele formațiunii, a ajuns astăzi la Complexul istoric din Baia de Criș, cu un alai de simpatizanți și coroane, pe motiv că mâine trebuie să fie la București, unde partidul său are în program o altă ceremonie: votul moțiunilor de cenzură.

Coroanele au fost așezate cu și lângă mormântul Crăișorului Munților, deși locul este monument istoric de categoria A și, prin urmare, nu un platou liber pentru exerciții de PR politic.

Preotul paroh de la Țebea a fost nevoit să intervină de urgență

Dar momentul cel mai savuros s-a petrecut atunci când fotograful lui George Simion a decis că pozele „adevărate” se fac din interior. Mai exact, chiar de pe mormântul monument istoric.

Scena a fost rapid întreruptă de preotul paroh al bisericii din Țebea, care l-a somat pe fotograf să părăsească locul:

– „Vă rog frumos să nu intrați acolo, ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!”

– „Am auzit! De cinci ori îmi spui?”, a replicat fotograful.

– „Da! Pentru că nu aveați ce intra înăuntru!”

Tot astăzi, la Țebea a fost și Diana Șoșoacă și partidul SOS. Aceștia au depus coroane de flori, însă niciuna pe mormântul lui Avram Iancu.