 Un deținut a fugit de sub escorta polițiștilor. S-a făcut nevăzut la ieșirea de la Judecătoria Tecuci | adevarul.ro
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Un deținut a fugit de sub escorta polițiștilor. S-a făcut nevăzut la ieșirea de la Judecătoria Tecuci

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Poliţiştii s-au mobilizat şi răscolesc Galaţiul, după ce un bărbat reținut pentru furt calificat a reușit să scape de sub escortă.

Evadat Tecuci Poliţia Română jpeg
Foto: Poliţia Română

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fugit vineri, 16 octombrie, când polițiștii îl escortau la plecarea de la Judecătoria Tecuci.

Originar din localitatea Brăhășești, județul Galați, acesta fusese reținut cu o zi înainte pentru furt calificat în formă continuată, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Bărbatul are aproximativ 1,75 metri înălțime, cântărește în jur de 70 de kilograme și poartă barbă. La momentul fugii, era îmbrăcat în haine negre.

Persoanele care îl văd sau au informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112.

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