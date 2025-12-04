Un bărbat s-a împușcat cu un asomotor pentru porci. Îngrozită, soția a chemat ambulanța

Un bărbat în vârstă de 58 de ani din localitatea Piscu, județul Galați, se află în stare critică după ce s-ar fi împușcat cu un asomotor destinat porcilor. Soția victimei a sunat imediat la 112 pentru a solicita ajutor.

La fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță, SMURD cu Terapie Intensivă și poliția.

Bărbatul este în comă, intubat și dependent de aparate pentru respirație, fiind transportat ulterior la Spitalul Județean de Urgență Galați.

Prognosticul său rămâne rezervat.

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului

Știre în curs de actualizare.....