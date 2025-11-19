A murit medicul Flavia Groșan, cunoscută pentru teoriile conspirației legate de pandemie

Medicul pneumolog Flavia Groșan, devenită în timpul pandemiei o figură controversată pentru pozițiile anti-vaccin și teoriile conspirației promovate online, a murit după ce a fost internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit presei locale, suferea de cancer în stadiu avansat, cu multiple metastaze.

Flavia Groșan era internată de la jumătatea lunii octombrie în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, în comă profundă. Surse medicale citate de Digi24 au precizat că medicul avea metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. Potrivit acelorași informații, aceasta „avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”.

Pe 10 octombrie, chiar Flavia Groșan publica un mesaj pe pagina de Facebook PneumoMed, unde activa ca pneumolog, în care mărturisea că suferea de „tuse epuizantă” și o „durere atroce la întreg plămân”.

Controversată pentru teoriile din pandemie

Medicul devenise cunoscut în mediul online prin promovarea unor teorii conspiraționiste despre COVID-19, vaccinare și tratamente neconvenționale. Într-una dintre postările criticate de specialiști și verificate ulterior ca fiind fără dovezi, Groșan susținea că o persoană vaccinată ar putea îmbolnăvi o persoană nevaccinată „prin relații intime”. Declarația a determinat Colegiul Medicilor din România să deschidă o anchetă disciplinară.

În altă ocazie, după ce fostul președinte american Donald Trump a afirmat că ar exista o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groșan a reacționat susținând că ea nu a prescris niciodată acest medicament, adăugând: „Știința? Poate. Intuiție, sigur”.

Încă din perioada pandemiei, Groșan s-a remarcat prin opinii contrare recomandărilor medicale oficiale, contestând protocoalele de tratament, vaccinurile și strategiile de sănătate publică.

Moartea ei a fost anunțată marți, presa locală relatând că încercările medicilor de a o stabiliza au eșuat, pe fondul agravării bolii oncologice.