Cine erau cei doi tineri găsiți morți în mașină, cu urme de împușcături. Plănuiau să plece împreună în Olanda

Doi tineri îndrăgostiți, în vârstă de 20 de ani, au fost găsiți fără viață, într-un autoturism, pe un drum forestier, la 15 km de Miercurea Ciuc.

Bianka Laszlo și Tony Covaci, ambii de 20 de ani, din localitatea Ghimeș, erau dați dispăruți de acasă de duminică seară de acasă.

De altfel, familiile celor doi au făcut publică încă de atunci dispariția pe rețelele de socializare.

„Au dispărut László Bianka (20 de ani) și prietenul ei, Tony Covaci (20 de ani), sunt dispăruți de duminică seara. Băiatul are o mașină gri, un Golf 4. Cu această mașină au părăsit localitatea Ghimeș duminică seara, în jurul orei 23:30. Bianka purta pantofi sport alb-negru”, se arată în mesajul postat în mediul online de apropiații tinerilor, imediat după dispariția acestora, scrie Monitorul de Trotuș.

Bianka și Tony formau un cuplu de aproximativ un an și apropriații spun că se pregăteau să plece la muncă în Olanda, însă una din familii nu ar fi fost de acord cu decizia lor.

Ei au fost găsiți morți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa, în județul Harghita. Descoperirea a fost făcută de un trecător, care a observat mașina oprită într-un loc izolat și a alertat autoritățile.

Potrivit prim procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, Dan Gîlcescu, în interiorul mașinii a fost găsit un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare pentru a face animalele inconștiente înainte de sacrificare.

Primele suspiciuni ale autorităţilor sunt că băiatul ar fi împuşcat-o pe tânără în piept cu un pistol de asomare, apoi s-ar fi sinucis, împuşcându-se în cap.

Echipajele sosite la fața locului nu au mai efectuat manevre de resuscitare, cadavrele prezentând deja modificări specifice decesului survenit cu ore bune în urmă.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a declarat Gîlcescu.