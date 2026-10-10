Masacru în Pennsylvania: opt persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise într-un atac armat. Suspectul s-ar fi sinucis

Opt persoane, printre care doi copii, au fost ucise în orașul Erie, din nordul statului american Pennsylvania, într-un atac care s-a desfășurat în interiorul și în apropierea unei locuințe. Suspectul a fost găsit mort, iar primele informații indică faptul că s-ar fi sinucis, relatează BBC.

Opt persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise. Suspectul s-ar fi sinucis Foto: Istock

Poliția a fost alertată vineri, în jurul orei 17:00, după ce martorii au observat un bărbat înarmat în apropierea casei, înainte ca acesta să intre în locuință.

Potrivit postului local Erie News Now, două femei au fost găsite fără viață pe stradă, în apropierea imobilului.

După sosirea polițiștilor, bărbatul s-ar fi baricadat în casă. În timpul intervenției au fost auzite focuri de armă, în timp ce agenții îi cereau să se predea. În interior au fost descoperite mai multe victime, inclusiv suspectul.

Anchetatorii au precizat ulterior că toate decesele s-au produs înainte de sosirea polițiștilor și au exclus posibilitatea ca acestea să fi fost provocate de o confruntare prelungită sau de o întârziere a intervenției.

Șeful Poliției din Erie, Rick Lorah, a declarat că amploarea pierderilor de vieți omenești este greu de exprimat în cuvinte. El a precizat că autoritățile nu vor face speculații privind motivul atacului sau alte informații care ar putea afecta ancheta.

Guvernatorul Josh Shapiro a anunțat că a oferit sprijinul administrației sale după atacul armat, despre care a spus că a ucis nouă persoane.

„Inima mea este alături de această familie”, a transmis Shapiro, adăugând că el și soția sa se roagă pentru apropiații victimelor și pentru întreaga comunitate din Erie.

Primăria orașului a descris incidentul drept o „tragedie teribilă”. Primarul urma să susțină o conferință de presă sâmbătă după-amiază.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atacului.