Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost rănit grav în urma exploziei unei butelii încărcate cu gaz petrolier lichefiat (GPL), produsă joi dimineață, în localitatea Sihle din Vrancea. Victima a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului.

Case distruse de expozie Foto: ISU Vrancea

Alerta a fost dată prin numărul unic de urgență 112, după ce într-o gospodărie din comuna Sihlea, județul Vrancea, s-a înregistrat o explozie provocată de o butelie încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL).

La fața locului au fost trimise echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea, SMURD și pompierii.

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, a fost găsit cu arsuri extinse, care acopereau aproximativ 55% din suprafața corporală. Acesta a primit primul ajutor la locul incidentului, fiind stabilizat și monitorizat de echipele medicale.

Ulterior, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” din Focșani, unde urma să primească îngrijiri medicale de specialitate.

Case distruse de expozie Foto: ISU Vrancea

Pompierii spun că în urma verificărilor detaliate efectuate la fața locului, s-a constat ca au fost afectate în totalitate trei imobile (două locuințe alipite și un adăpost de animale amplasat în imediata vecinătate), iar la nivelul altor șapte gospodării din apropiere s-au înregistrat pagube la elemente de tâmplărie (geamuri sparte sau deteriorate și uși afectate de suflul exploziei).

„În urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, în urma unui acumulări de gaze combustibile în interiorul locuinței. Proprietarul folosea un rezervor cu GPL pentru încălzire și preparare hrană, amplasat în exteriorul clădirii”, potrivit ISU Vrancea.