Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a anunțat suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate școlile din județ, vineri, 20 noiembrie, din cauza avertizării de Cod Roșu de vânt puternic.

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„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județ!”, transmite ISU Vrancea într-un comunicat.

ISU Vrancea a precizat că suspendarea cursurilor cu prezență fizică a fost decisă în contextul avertizării de Cod Roșu de vânt puternic, valabilă vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00.

Inspectoratul Școlar Județean va stabili, împreună cu unitățile de învățământ, cum vor fi recuperate orele suspendate.

În acest context, ISU Vrancea a transmis populației o serie de recomandări:

Să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

Să nu se adăpostească și să nu parcheze autovehiculele în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare.

Să asigure obiectele care pot fi luate de vânt de pe balcoane, terase și din gospodării.

Să urmărească informările transmise de autorități și să respecte recomandările acestora.

Măsura a fost adoptată prin Hotărârea CJSU Vrancea nr. 47 din 19.11.2026.

ANM a emis o avertizare de Cod Galben de vânt puternic, valabilă în intervalul 20 noiembrie, ora 01:00 – 10:00, pentru Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50–70 km/h.

Foto: ANM

Totodată, meteorologii au emis un Cod Portocaliu, valabil în același interval, pentru Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și pentru zonele montane situate la altitudini între 800 și 1.200 de metri.

Rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la munte 100–130 km/h.

De asemenea, ANM a emis un Cod Roșu de vânt puternic, valabil în județul Vrancea și în zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri.

În Vrancea, viteza vântului va depăși 90 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 120–140 km/h.