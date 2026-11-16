 Turiști surprinși de vremea rea pe munte. Un bărbat care voia să vadă răsăritul pe Vârful Ciucaș a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital | adevarul.ro
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Turiști surprinși de vremea rea pe munte. Un bărbat care voia să vadă răsăritul pe Vârful Ciucaș a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital

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Mai mulți turiști au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor în ultimele 24 de ore, după ce au fost surprinși de condițiile meteorologice dificile pe munte. În Prahova, un bărbat care pornise alături de doi prieteni spre Vârful Ciucaș, pentru a admira răsăritul, s-a accidentat la un picior și nu a mai putut continua deplasarea. Acesta a fost recuperat de salvamontiști și transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

Un bărbat care voia să vadă răsăritul pe Vârful Ciucaș a fost transportat cu elicopterul SMURD.
Un bărbat care voia să vadă răsăritul pe Vârful Ciucaș a fost transportat cu elicopterul SMURD. Foto: Facebook / Salvamont Prahova

Intervenția a fost solicitată duminică dimineață, la ora 05:58, prin intermediul numărului 112. Potrivit Salvamont Prahova, trei turiști se deplasau pe traseul Pasul Bratocea – Vârful Ciucaș, cu intenția de a ajunge pe vârf pentru a vedea răsăritul.

„Trei turiști se deplasau spre vârf pentru a admira răsăritul, când unul dintre aceștia s-a împiedicat, a căzut și a suferit un traumatism la nivelul membrului inferior, nemaiputându-se deplasa”, au transmis salvamontiștii.

Cinci salvatori montani din cadrul Formației Salvamont Cheia au plecat de urgență spre locul accidentului și i-au acordat victimei primul ajutor. Pentru evacuarea rapidă a bărbatului a fost solicitat și sprijinul unui elicopter SMURD de la Punctul de Operare Aeromedicală Brașov.

Operațiunea a fost îngreunată de condițiile meteorologice, plafonul de nori împiedicând elicopterul să ajungă direct la locul accidentului.

„Din cauza plafonului de nori, elicopterul nu a putut interveni direct în zona accidentului. În aceste condiții, victima a fost coborâtă pe targă aproximativ 400 de metri, până sub plafonul de nori, de unde a fost preluată prin troliere de elicopterul SMURD și transportată la Spitalul Județean de Urgență Brașov”, au explicat reprezentanții Salvamont Prahova.

Doi turiști, recuperați din viscol în Hunedoara

O altă intervenție a avut loc în județul Hunedoara, unde doi turiști echipați necorespunzător au fost surprinși de viscol și au cerut ajutorul salvatorilor montani. Operațiunea de recuperare a durat câteva ore, însă ambele persoane au fost coborâte în siguranță de pe munte.

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore, prezentat de Dispeceratul Național Salvamont, arată că au fost primite șapte apeluri prin care se solicita ajutor de urgență. Două dintre acestea au vizat Salvamont Prahova, iar celelalte au fost repartizate echipelor din Hunedoara, Mureș, Sibiu, Satu Mare și Vâlcea.

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 11 persoane. Dintre acestea, o persoană a fost transportată și predată Ambulanței SMURD pentru transport la spital, iar alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD prin troliere și transportate la spital”, au precizat reprezentanții Salvamont România.

Pe lângă solicitările de intervenție, salvatorii au primit și 18 apeluri din partea turiștilor care doreau informații și recomandări despre traseele montane.

În contextul condițiilor dificile de pe munte, reprezentanții Salvamont România le recomandă turiștilor să manifeste prudență și să își planifice cu atenție deplasările, ținând cont de vreme și de echipamentul necesar.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au transmis salvamontiștii. 

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