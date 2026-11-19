Primăria orașului Azuga le-a transmis turiștilor joi, 19 noiembrie, să evite deplasările în zona montană, în contextul avertizărilor de Cod Galben, Portocaliu și Roșu de vânt puternic, emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 19–20 noiembrie.

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ANM a emis o avertizare de Cod Galben de vânt puternic, valabilă în intervalul 20 noiembrie, ora 01:00 – 10:00, pentru Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50–70 km/h.

Totodată, meteorologii au emis un Cod Portocaliu, valabil în același interval, pentru Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și pentru zonele montane situate la altitudini între 800 și 1.200 de metri.

Rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la munte 100–130 km/h.

De asemenea, ANM a emis un Cod Roșu de vânt puternic, valabil în județul Vrancea și în zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri.

În Vrancea, viteza vântului va depăși 90 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 120–140 km/h.

Foto: ANM

Având în vedere aceste avertizări, Primăria Azuga recomandă cetățenilor să fie prudenți și să evite deplasările în zona montană pe durata fenomenelor periculoase.

„Totodată, vă rugăm să asigurați obiectele aflate în exterior, să evitați staționarea în apropierea arborilor, stâlpilor de electricitate sau a construcțiilor care pot fi afectate de vântul puternic și să urmăriți în permanență informările oficiale ale autorităților.

În cazul producerii unor situații de urgență, apelați imediat numărul unic 112.

Vă mulțumim pentru responsabilitate și cooperare. Prin respectarea recomandărilor autorităților putem contribui împreună la protejarea vieții și a bunurilor.”