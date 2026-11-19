Vortexul polar a slăbit într-un ritm neobişnuit pentru această perioadă a anului, iar fenomenul ar putea favoriza pătrunderea maselor de aer rece spre Europa în următoarele săptămâni. Cercetătorii iau în calcul o posibilă legătură cu fenomenul El Niño, care a dus la temperaturi record la suprafaţa apelor din zona tropicală a Oceanului Pacific, însă avertizează că nu există încă o explicaţie certă pentru această evoluţie.

Un val de frig şi ninsori ar putea afecta Europa în următoarele săptămâni. Foto: Arhivă

Vortexul polar este un sistem de vânturi puternice care circulă în jurul regiunii arctice, la altitudini mari, şi contribuie la menţinerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord. În mod normal, acesta se consolidează pe parcursul toamnei şi al iernii, urmând să slăbească în primăvară. Atunci când circulaţia sa este perturbată, aerul rece poate coborî spre latitudini mai joase, inclusiv în Europa şi America de Nord.

De această dată, destabilizarea s-a produs mult mai devreme decât în mod obişnuit. Pe 10 noiembrie, vânturile din vortex au slăbit atât de mult încât şi-au inversat direcţia, ajungând să bată dinspre est. Astfel de episoade sunt rare în luna noiembrie.

Măsurătorile realizate cu baloane meteorologice încă din anii 1950 indică faptul că aceasta este cea mai timpurie inversare a circulaţiei vortexului polar înregistrată vreodată, depăşind precedentul record cu 18 zile, potrivit publicaţiei New Scientist.

Ce legătură ar putea exista între El Niño şi slăbirea vortexului polar

El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea anormală a apelor din zona tropicală a Oceanului Pacific. Acesta poate modifica circulaţia atmosferică la scară globală şi, în anumite condiţii, poate influenţa şi vortexul polar.

În mod obişnuit, El Niño tinde să favorizeze un vortex polar mai puternic în timpul toamnei şi la începutul iernii, dar poate contribui la slăbirea acestuia spre finalul sezonului rece. În anumite circumstanţe, modificările circulaţiei atmosferice permit maselor de aer rece să se deplaseze spre sud.

Adam Scaife, cercetător în cadrul Met Office, serviciul meteorologic naţional britanic, consideră că intensitatea excepţională a fenomenului El Niño ar putea fi unul dintre factorii care au accelerat slăbirea vortexului.

„Probabil că există o anumită influenţă a fenomenului El Niño. Aceasta ar fi suspiciunea mea, dar nu putem şti cu certitudine”, a explicat cercetătorul.

Mecanismul presupune modificări ale circulaţiei atmosferice şi ale curentului-jet, culoarul de vânturi puternice din atmosfera superioară care influenţează evoluţia sistemelor meteorologice. Schimbările produse de El Niño pot amplifica ondulaţiile acestui curent, iar undele atmosferice rezultate se pot propaga până în stratosferă, unde interacţionează cu vortexul polar.

Frigul și ninsorile ar putea veni mai devreme în Europa. Ce se întâmplă cu vortexul polar

Această interacţiune poate slăbi vânturile care menţin aerul rece concentrat în jurul Arcticii.

Blocajul atmosferic deasupra Scandinaviei, o altă posibilă explicaţie

Nu toţi specialiştii consideră însă că El Niño este principalul responsabil pentru destabilizarea timpurie a vortexului polar.

O altă explicaţie luată în calcul este apariţia, în ultimele săptămâni, a unui sistem persistent de înaltă presiune deasupra Scandinaviei. Acest blocaj atmosferic a perturbat circulaţia curentului-jet şi a generat ondulaţii ample, care ar fi putut contribui la slăbirea vortexului.

Andrew Charlton-Perez, cercetător la Universitatea Reading din Marea Britanie, consideră că acest fenomen ar putea avea o influenţă mai importantă decât El Niño.

„Aş fi prudent în a afirma că destabilizarea a fost provocată de El Niño. Consider că blocajul atmosferic de înaltă presiune este probabil mai important”, a declarat acesta.

Prin urmare, cauza exactă a fenomenului nu a fost stabilită, iar cercetătorii nu exclud posibilitatea ca mai mulţi factori atmosferici să fi acţionat simultan.

Când ar putea ajunge frigul în Europa

Destabilizarea vortexului polar nu explică episodul de vreme rece care afectează în prezent Marea Britanie, dar ar putea favoriza apariţia unor noi perioade cu temperaturi scăzute şi ninsori în următoarele săptămâni.

Un astfel de fenomen este asociat cu încălzirea stratosferică bruscă (Sudden Stratospheric Warming – SSW). În timpul acestui proces, temperaturile din stratosfera polară cresc rapid, iar vânturile care înconjoară Polul Nord pot slăbi sau chiar îşi pot inversa direcţia.

Efectele la nivelul solului nu apar imediat. Modificările din stratosferă pot influenţa circulaţia atmosferică din troposferă în săptămânile următoare, favorizând deplasarea aerului rece arctic către nordul şi centrul Europei.

Un precedent relevant este episodul din 2018, când o destabilizare a vortexului polar a precedat valul de ger cunoscut drept „Bestia din Est” (Beast from the East). Atunci, ninsorile abundente şi viscolul au afectat o mare parte din Marea Britanie, provocând perturbări majore şi pierderi de vieţi omeneşti.

Potrivit estimărilor lui Adam Scaife, vortexul polar ar putea începe să se intensifice din nou spre sfârşitul lunii noiembrie, ceea ce ar favoriza temporar o vreme mai blândă. Totuşi, cercetătorul avertizează că riscul unor noi episoade de destabilizare rămâne ridicat pe parcursul iernii.

„Riscul apariţiei unor perioade cu circulaţie estică şi temperaturi scăzute în această iarnă este în creştere”, a afirmat acesta.