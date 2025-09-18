search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Șase persoane rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal pe E85. Traficul este afectat

Publicat:

Șase persoane au fost rănite, joi dimineață, într-un accident rutier petrecut în localitatea Garoafa, județul Vrancea, după ce o mașină a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de o alta, care circula regulamentar. Traficul rutier pe DN 2 se desfășoară alternativ, pe un singur fir.

Șase persoane au fost rănite în accidentul din Vrancea FOTO: IPJ Vrancea


Potrivit IPJ Vrancea, accidentul rutier a avut loc joi dimineața, în localitatea Garoafa. Din primele verificări, a reieşit faptul că două autoturisme s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre vehicule a intrat pe contrasens.

În urma impactului, şase persoane au fost rănite. Cintre dintre victime au fost transportate la spital, o femeie fiind descarcerată de către pompieri. Au intervenit mai multe echipaje SAJ și ISU. 

„Traficul rutier pe DN 2, în zona accidentului, se desfăşoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijat de poliţişti până la degajarea carosabilului şi reluarea circulaţiei în condiţii normale”, anunță IPJ Vrancea.

