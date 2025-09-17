Tragedie în Argeș. Trei oameni au murit într-un accident pe DN 7, în care au fost implicate un autoturism și o cisternă. Traficul este blocat

Trei persoane au murit miercuri, 17 septembrie, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Pitești - Râmnicu Vâlcea, în zona localității argeșene Bascov. Traficul rutier este blocat în zonă.

Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române precizeză că un autocamion (n.r cisternă) și un autoturism au fost implicate într-o coliziune frontală.

Accidentul a avut loc la ieşirea din pasajul subteran de la Bascov, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje SAJ.

Trei persoane au murit în accident

Trei victime au fost declarate decedate. Este vorba despre două femei şi un bărbat.

Centrul Infotrafic estimează că reluarea circulaţiei va avea loc după ora 12.00

Amintim că un alt accident cumplit a avut loc luni seară, în comuna Cocu, județul Argeș. Un băiat de doar 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent de un copac.

nouă persoane au ajuns la spital, luni seara, la Piatra-Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o terasă plină de clienți.