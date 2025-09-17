Video Accident între două mașini zburătoare, în timpul unui spectacol aerian în China

Două mașini zburătoare s-au ciocnit în timpul unui antrenament pentru un spectacol aerian în China, iar unul dintre ele a luat foc la aterizare, a precizat compania care le-a produs, Xpeng AeroHT.

Compania a spus că persoanele aflate la fața locului sunt în siguranță, dar CNN a relatat că o persoană a fost rănită în urma accidentului, citând un angajat anonim al firmei, scrie BBC.

Repetițiile de marți erau pentru Air Show-ul de la Changchun, care urma să înceapă mai târziu în această săptămână în nord-estul Chinei.

Filmări postate pe rețeaua socială chineză Weibo păreau să arate un vehicul în flăcări pe sol, asistat de autospeciale de stingere a incendiilor. Unul dintre vehicule „a suferit daune la fuselaj și a luat foc la aterizare”, a transmis Xpeng AeroHT într-un comunicat pentru CNN.

„Toate persoanele aflate la fața locului sunt în siguranță, iar autoritățile locale au finalizat măsurile de urgență în mod organizat”, a adăugat compania.

Mașinile electrice zburătoare decolează și aterizează vertical, iar compania speră să le vândă pentru aproximativ 300.000 de dolari fiecare.

În ianuarie, Xpeng a afirmat că are aproximativ 3.000 de comenzi pentru acest vehicul.

Compania chineză este unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice (EV) din lume, extinzându-se recent și în Europa. Mașinile zburătoare sunt fabricate de subsidiara sa, AeroHT.

Există încă obstacole importante pentru acest tip de transport, legate de infrastructură, reglementări și acceptarea publică.

Totuși, unii analiști susțin că China încearcă să reproducă succesul avut cu vehiculele electrice, promovând adoptarea timpurie a unei tehnologii care, în viitor, va deveni larg utilizată.

Compania a declarat că vrea să conducă lumea în „economia de joasă altitudine”.

Anul trecut, o firmă europeană pionieră în domeniul mașinilor zburătoare a fost cumpărată de o companie chineză.