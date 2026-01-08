search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce aleg românii să călătorească în ianuarie. Destinațiile exotice preferate de turiști după sărbători

0
0
Publicat:

Pentru mulți români, vacanța nu se încheie odată cu artificiile de Revelion. Dimpotrivă, luna ianuarie devine momentul ideal pentru o escapadă în destinații însorite, departe de aglomerația și prețurile ridicate din perioada sărbătorilor.

Vacanțele în Thailanda pot fi mai ieftine în ianuarie. FOTO Shutterstock
Vacanțele în Thailanda pot fi mai ieftine în ianuarie. FOTO Shutterstock

Românii care își planifică din timp călătoriile de început de an ajung să plătească chiar și cu o treime mai puțin pentru pachetele turistice, potrivit Știrilor Pro Tv.

În plus, evită fluxul masiv de turiști din perioadele de vârf și se bucură de servicii mai bune în resorturile exotice.

Vacanță în Filipine, o tradiție de ianuarie pentru unii

Vlad Morar, artist, și-a făcut un obicei din a pleca în vacanță abia după sărbători. Anul acesta a ales din nou Filipine, o destinație pe care o explorează pe cont propriu.

„Sunt în Manila și urmează să zbor spre Cebu. Fiecare insulă are propria cultură, propriile tradiții și specialități culinare. Călătoresc cu escale, ca să-mi pot face legăturile”, a povestit el pentru sursa citată. 

Prețuri mai mici, servicii mai bune

Specialiștii în turism spun că intervalul ianuarie–martie este preferat de cei care vor o experiență exotică la costuri reduse, dat fiind că tarifele scad cu cel puțin 30% față de luna decembrie, atât la transport, cât și la cazare.

„Vorbim de reduceri consistente la bilete de avion, tren, autocar sau croaziere, dar și la hoteluri și pachete cu masă. Gradul de ocupare este mai mic, ceea ce înseamnă mai puțină aglomerație și servicii mai bune”, explică Ciprian Enea, consultantul în turism.

Rezervările din timp fac diferența

Ca să se asigure că prind cele mai bune oferte, mulți turiști își rezervă vacanțele încă din vară.

„În august, un bilet spre destinații precum Thailanda sau Mexic poate costa câteva sute de euro. Dacă așteptăm până în octombrie sau noiembrie, prețul se poate dubla. Biletele se achită la rezervare, însă cazările pot fi plătite chiar și cu o lună înainte de plecare”, spune  managerul de agenție Cristina Vascan.

Thailanda FOTO Shutterstock
Thailanda FOTO Shutterstock

Ianuarie, luna perfectă și pentru escapade în Europa

Dincolo de destinațiile exotice, începutul de an este și perioada ideală pentru a cumpăra bilete de avion către marile orașe europene. Tarifele pot fi cu până la 90% mai mici față de media anului, potrivit Știrilor ProTV.

Zborurile low-cost către destinații precum Paris sau Roma pornesc de la aproximativ 31 de euro dus-întors, cele spre Milano de la 26 de euro, iar biletele pentru Londra de la 33–34 de euro. Bruxelles rămâne una dintre cele mai accesibile destinații când vine vorba de avion, cu prețuri între 25 și 27 de euro, în funcție de perioada aleasă.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
digi24.ro
image
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
stirileprotv.ro
image
CTP: ”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good! Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
I-a păcălit pe toți: ”Cineva îmi spunea cum să mă comport”. A spus STOP și a devenit o ”bestie” FOTO
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Indemnizaţie handicap 2026. Sumele primite de românii cu probleme medicale cresc anul acesta
playtech.ro
image
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
Adevărul despre escortarea avionului lui Nicușor Dan în spațiul aerian elvețian. A fost o misiune de rutină, nu un "gest de respect"
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine