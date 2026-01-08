De ce aleg românii să călătorească în ianuarie. Destinațiile exotice preferate de turiști după sărbători

Pentru mulți români, vacanța nu se încheie odată cu artificiile de Revelion. Dimpotrivă, luna ianuarie devine momentul ideal pentru o escapadă în destinații însorite, departe de aglomerația și prețurile ridicate din perioada sărbătorilor.

Românii care își planifică din timp călătoriile de început de an ajung să plătească chiar și cu o treime mai puțin pentru pachetele turistice, potrivit Știrilor Pro Tv.

În plus, evită fluxul masiv de turiști din perioadele de vârf și se bucură de servicii mai bune în resorturile exotice.

Vacanță în Filipine, o tradiție de ianuarie pentru unii

Vlad Morar, artist, și-a făcut un obicei din a pleca în vacanță abia după sărbători. Anul acesta a ales din nou Filipine, o destinație pe care o explorează pe cont propriu.

„Sunt în Manila și urmează să zbor spre Cebu. Fiecare insulă are propria cultură, propriile tradiții și specialități culinare. Călătoresc cu escale, ca să-mi pot face legăturile”, a povestit el pentru sursa citată.

Prețuri mai mici, servicii mai bune

Specialiștii în turism spun că intervalul ianuarie–martie este preferat de cei care vor o experiență exotică la costuri reduse, dat fiind că tarifele scad cu cel puțin 30% față de luna decembrie, atât la transport, cât și la cazare.

„Vorbim de reduceri consistente la bilete de avion, tren, autocar sau croaziere, dar și la hoteluri și pachete cu masă. Gradul de ocupare este mai mic, ceea ce înseamnă mai puțină aglomerație și servicii mai bune”, explică Ciprian Enea, consultantul în turism.

Rezervările din timp fac diferența

Ca să se asigure că prind cele mai bune oferte, mulți turiști își rezervă vacanțele încă din vară.

„În august, un bilet spre destinații precum Thailanda sau Mexic poate costa câteva sute de euro. Dacă așteptăm până în octombrie sau noiembrie, prețul se poate dubla. Biletele se achită la rezervare, însă cazările pot fi plătite chiar și cu o lună înainte de plecare”, spune managerul de agenție Cristina Vascan.

Ianuarie, luna perfectă și pentru escapade în Europa

Dincolo de destinațiile exotice, începutul de an este și perioada ideală pentru a cumpăra bilete de avion către marile orașe europene. Tarifele pot fi cu până la 90% mai mici față de media anului, potrivit Știrilor ProTV.

Zborurile low-cost către destinații precum Paris sau Roma pornesc de la aproximativ 31 de euro dus-întors, cele spre Milano de la 26 de euro, iar biletele pentru Londra de la 33–34 de euro. Bruxelles rămâne una dintre cele mai accesibile destinații când vine vorba de avion, cu prețuri între 25 și 27 de euro, în funcție de perioada aleasă.