Video Cum s-a produs cu accidentul grav din Constanța, în care au fost implicate două BMW-uri

Patru persoane au fost rănite în noaptea de 16/17 septembrie, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța.

Evenimentul rutier din Constanța, în care patru persoane au fost rănite grav, după ce două autoturisme BMW s-au ciocnit, a fost surprins de o cameră de bord.

Din imagini se vede cum șoferul unuia dintre autoturisme, care circulă pe un drum cu prioritate, schimbă banda de mers, moment în care un alt autoturism iese dintr-o intersecție fără să se asigure, impactul dintre mașini fiind deosebit de puternic.

Potrivit ISU Constanța, în urma coliziunii au rezultat patru victime, din care una se află în stare inconștiență, trei conștiente. Trei persoane au fost transportate la Spitalul Județean Constanța.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 19 ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, dinspre bulevardul Tomis către strada Soveja și, ajungând la intersecția cu strada Ion Rațiu, pe fondul nerespectării culorii roșie a semaforului electric, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 38 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor 2 conducători auto, precum și a unei femei, de 22 de ani, pasageră în primul autoturism și a unui bărbat, de 59 de ani, pasager în cel de-al doilea autoturism. Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Constanța.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative, conform IPJ Constanța. În cauză a fost întocmit dosar penal.