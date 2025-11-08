search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O familie din Vrancea a dat lovitura cu planta care produce „aurul roșu”. Cu cât se vinde un kilogram

0
0
Publicat:

O familie din Vrancea a reușit să transforme o cultură puțin cunoscută în România într-o afacere extrem de profitabilă.

Obținerea unui gram de șofran e migăloasă. FOTO Guliver / Getty Image
Obținerea unui gram de șofran e migăloasă. FOTO Guliver / Getty Image

  Șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, nu atât doar datorită numeroase beneficii pentru sănătate, cât mai ales din cauza faptului că se obține foarte greu. Doar cine îl cultivă știe câtă muncă migăloasă se ascunde în spatele fiecărui gram de pulbere.   

Dorina și Claudiu, doi antreprenori din Vrancea, au început să cultive șofran în urmă cu cinci ani, din curiozitate, dar, cu timpul, au transformat ideea într-o afacere de familie, arată un reportaj Antena 3 CNN.

„Am achiziționat bulbi aduși din Spania și am început să plantăm. Procesul de plantare este unul dificil, pentru că totul se face manua”, a explicat, pentru sursa citată, Claudiu Boubătrân, un producător din Gologanu.

Nici recoltarea nu este ușoară. Procesul continuă cu uscare atentă, foarte importantă pentru aroma, culoarea și calitatea condimentului. Prețul ridicat înglobează tot acest efort migălos.

„Un șofran bun, natural, de calitatea întâi, valorează între 20 și 30 de euro gramul. Trebuie cam 1.500 de flori ca să ajungem la un singur gram” , spune Dorina Boubătrân, producător de șofran:

Claudiu speră la o colaborare cu viticultorii din zonă pentru a crea un produs aparte, care să îmbine tradiția vinurilor vrâncene cu rafinamentul șofranului.

Plantația de la Gologanu este deschisă vizitatorilor care vor să vadă secretele din spatele condimentului cunoscut ca, „aurul roșu” al gastronomiei.

Bogat în substanțe antiinflamatorii și antioxidante 

Șofranul este bogat în substanțe antiinflamatorii și antioxidante, inclusiv carotenoizi precum crocin, pirocrocin și crocetină, dar și în safranal, potrivit  Health.   

S-a demonstrat că aceste substanțe au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice. 

Cercetările sugerează că un consum regulat de șofran poate contribui la reducerea inflamației. 

Poate îmbunătăți somnul 

Substanțele active care se găsesc în șofran au proprietăți de inducere a somnului și pot avea un efect benefic asupra calității și duratei somnului. 

O analiză care a inclus cinci studii și 379 de participanți, s-a constatat că tratamentele care conțin șofran sau substanțele sale active, inclusiv crocin, au contribuit la îmbunătățirea somnului. 

Cercetătorii au sugerat că șofranul poate contribui la îmbunătățirea somnului prin creșterea nivelului de melatonină și prin faptul că acționează asupra anumitor receptori din creier pentru a îmbunătăți calitatea somnului. 

Poate fi benefic pentru sănătatea mintală 

Șofranul s-a dovedit a fi un tratament promițător pentru tulburările de sănătate mintală, inclusiv pentru anxietate și depresie. O analiză a 23 de studii a arătat că, în comparație cu tratamentele placebo, cele pe bază de șofran au avut un efect semnificativ asupra simptomelor specifice depresiei și anxietății. 

Analiza a mai indicat că șofranul a avut efecte similare asupra simptomelor depresiei cu cele ale medicamentelor antidepresive. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare. 

Te poate proteja de afecțiunile oculare 

Unele studii sugerează că șofranul ar putea fi benefic pentru persoanele care suferă de afecțiuni oculare, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă. 

S-a demonstrat că suplimentele pe bază de șofran reduc presiunea oculară la persoanele cu glaucom, o afecțiune caracterizată prin creșterea presiunii intraoculare, care deteriorează nervul optic și provoacă pierderea vederii. 

Ar putea îmbunătăți sănătatea inimii 

O analiză a 19 studii a arătat că tratamentele pe bază de șofran au redus semnificativ nivelul de zahăr din sânge și tensiunea arterială diastolică, precum și nivelurile de colesterol total și de colesterol LDL, în comparație cu tratamentele de control. 

Focşani

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de lege
mediafax.ro
image
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
fanatik.ro
image
Rușii suferă pierderi grele la Pokrovsk, dar atacă în valuri: „Ucidem între 50 și 100 de soldați ruși zilnic”
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Autorizaţie de construcţie. Când ai nevoie de act pentru solarii, bucătării de vară sau anexe
playtech.ro
image
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura deceniului: Erling Haaland a zis ”DA” pentru transfer!
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Înmormântarea lui Emeric Ienei. Generația Steaua ’86 s-a reunit la catafalc. ”Nea Imi”, omagiat cu torțe de suporterii Stelei, iar nepoata i-a cântat imnul
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cum să îndepărtezi grăsimea de pe dulapurile de bucătărie. Un truc simplu care dizolvă chiar și cele mai lipicioase pete
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?