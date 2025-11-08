O familie din Vrancea a dat lovitura cu planta care produce „aurul roșu”. Cu cât se vinde un kilogram

O familie din Vrancea a reușit să transforme o cultură puțin cunoscută în România într-o afacere extrem de profitabilă.

Șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, nu atât doar datorită numeroase beneficii pentru sănătate, cât mai ales din cauza faptului că se obține foarte greu. Doar cine îl cultivă știe câtă muncă migăloasă se ascunde în spatele fiecărui gram de pulbere.

Dorina și Claudiu, doi antreprenori din Vrancea, au început să cultive șofran în urmă cu cinci ani, din curiozitate, dar, cu timpul, au transformat ideea într-o afacere de familie, arată un reportaj Antena 3 CNN.

„Am achiziționat bulbi aduși din Spania și am început să plantăm. Procesul de plantare este unul dificil, pentru că totul se face manua”, a explicat, pentru sursa citată, Claudiu Boubătrân, un producător din Gologanu.

Nici recoltarea nu este ușoară. Procesul continuă cu uscare atentă, foarte importantă pentru aroma, culoarea și calitatea condimentului. Prețul ridicat înglobează tot acest efort migălos.

„Un șofran bun, natural, de calitatea întâi, valorează între 20 și 30 de euro gramul. Trebuie cam 1.500 de flori ca să ajungem la un singur gram” , spune Dorina Boubătrân, producător de șofran:

Claudiu speră la o colaborare cu viticultorii din zonă pentru a crea un produs aparte, care să îmbine tradiția vinurilor vrâncene cu rafinamentul șofranului.

Plantația de la Gologanu este deschisă vizitatorilor care vor să vadă secretele din spatele condimentului cunoscut ca, „aurul roșu” al gastronomiei.

Bogat în substanțe antiinflamatorii și antioxidante

Șofranul este bogat în substanțe antiinflamatorii și antioxidante, inclusiv carotenoizi precum crocin, pirocrocin și crocetină, dar și în safranal, potrivit Health.

S-a demonstrat că aceste substanțe au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice.

Cercetările sugerează că un consum regulat de șofran poate contribui la reducerea inflamației.

Poate îmbunătăți somnul

Substanțele active care se găsesc în șofran au proprietăți de inducere a somnului și pot avea un efect benefic asupra calității și duratei somnului.

O analiză care a inclus cinci studii și 379 de participanți, s-a constatat că tratamentele care conțin șofran sau substanțele sale active, inclusiv crocin, au contribuit la îmbunătățirea somnului.

Cercetătorii au sugerat că șofranul poate contribui la îmbunătățirea somnului prin creșterea nivelului de melatonină și prin faptul că acționează asupra anumitor receptori din creier pentru a îmbunătăți calitatea somnului.

Poate fi benefic pentru sănătatea mintală

Șofranul s-a dovedit a fi un tratament promițător pentru tulburările de sănătate mintală, inclusiv pentru anxietate și depresie. O analiză a 23 de studii a arătat că, în comparație cu tratamentele placebo, cele pe bază de șofran au avut un efect semnificativ asupra simptomelor specifice depresiei și anxietății.

Analiza a mai indicat că șofranul a avut efecte similare asupra simptomelor depresiei cu cele ale medicamentelor antidepresive. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare.

Te poate proteja de afecțiunile oculare

Unele studii sugerează că șofranul ar putea fi benefic pentru persoanele care suferă de afecțiuni oculare, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă.

S-a demonstrat că suplimentele pe bază de șofran reduc presiunea oculară la persoanele cu glaucom, o afecțiune caracterizată prin creșterea presiunii intraoculare, care deteriorează nervul optic și provoacă pierderea vederii.

Ar putea îmbunătăți sănătatea inimii

O analiză a 19 studii a arătat că tratamentele pe bază de șofran au redus semnificativ nivelul de zahăr din sânge și tensiunea arterială diastolică, precum și nivelurile de colesterol total și de colesterol LDL, în comparație cu tratamentele de control.